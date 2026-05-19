Rápirítottak Magyar Péterre, hirtelen lettek közigazgatási államtitkárok

„A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti. A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője” – közölte hétfőn Gulyás Gergely közösségi oldalán a Tisza-kormány pénteki közleményével kapcsolatban, amely szerint felmentették az összes korábbi közigazgatási államtitkárt a munkavégzés alól.

Sulyok Tamás 15 közigazgatási államtitkárt nevezett ki Magyar Péter kormányfő javaslatára (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Napokig állt a munka a közigazgatási államtitkárok híján

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Magyar Közlönyben péntek éjszaka megjelent határozat nem rendelkezett az új közigazgatási államtitkárokról, így napokig államtitkári szakmai irányítás nélkül maradtak a minisztériumok.

Nem sokkal a bejegyzés után napvilágra került az új kinevezettek névsora:

Bokor Adrienn Judit (Szociális és Családügyi Minisztérium),

Ducsay Zsuzsanna Ágnes (Miniszterelnökség),

Gál Éva Erika (Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium),

Gárdos-Orosz Fruzsina Kinga (Igazságügyi Minisztérium),

Ilku Lívia (Egészségügyi Minisztérium),

Kereszty Gabriella Katalin (Külügyminisztérium),

Kiss Zsuzsanna (Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium),

Nagy Gábor (Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium),

Pettkó-Szandtner Judit (Pénzügyminisztérium),

Retteghy András Tibor (Belügyminisztérium),

Rozinka Zsolt Illés (Élő Környezetért Felelős Minisztérium),

Sántha György (Tudományos és Technológiai Minisztérium),

Sirály Katalin (Közlekedési és Beruházási Minisztérium),

Tóth Attila (Honvédelmi Minisztérium),

Zimmer Mátyás (Gazdasági és Energetikai Minisztérium).

A hétfő este megjelent Magyar Közlöny szerint Sulyok Tamás összesen 15 vezetőt nevezett ki május 19-ei hatállyal.