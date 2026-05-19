Rápirítottak Magyar Péterre, hirtelen lettek közigazgatási államtitkárok

„A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti. A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője” – közölte hétfőn Gulyás Gergely közösségi oldalán a Tisza-kormány pénteki közleményével kapcsolatban, amely szerint felmentették az összes korábbi közigazgatási államtitkárt a munkavégzés alól.
Napokig állt a munka a közigazgatási államtitkárok híján
A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Magyar Közlönyben péntek éjszaka megjelent határozat nem rendelkezett az új közigazgatási államtitkárokról, így napokig államtitkári szakmai irányítás nélkül maradtak a minisztériumok.
Nem sokkal a bejegyzés után napvilágra került az új kinevezettek névsora:
- Bokor Adrienn Judit (Szociális és Családügyi Minisztérium),
- Ducsay Zsuzsanna Ágnes (Miniszterelnökség),
- Gál Éva Erika (Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium),
- Gárdos-Orosz Fruzsina Kinga (Igazságügyi Minisztérium),
- Ilku Lívia (Egészségügyi Minisztérium),
- Kereszty Gabriella Katalin (Külügyminisztérium),
- Kiss Zsuzsanna (Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium),
- Nagy Gábor (Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium),
- Pettkó-Szandtner Judit (Pénzügyminisztérium),
- Retteghy András Tibor (Belügyminisztérium),
- Rozinka Zsolt Illés (Élő Környezetért Felelős Minisztérium),
- Sántha György (Tudományos és Technológiai Minisztérium),
- Sirály Katalin (Közlekedési és Beruházási Minisztérium),
- Tóth Attila (Honvédelmi Minisztérium),
- Zimmer Mátyás (Gazdasági és Energetikai Minisztérium).
A hétfő este megjelent Magyar Közlöny szerint Sulyok Tamás összesen 15 vezetőt nevezett ki május 19-ei hatállyal.