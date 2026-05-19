Rápirítottak Magyar Péterre, hirtelen lettek közigazgatási államtitkárok

Magyar Péter új közigazgatási államtitkárokat jelölt a minisztériumok élére, akiket Sulyok Tamás államfő kinevezett. A döntés nem sokkal azután született, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben bírálta a korábbi államtitkárok felmentését, akik nélkül napokra megbénult a minisztériumi munka.
„A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti. A közigazgatási államtitkár tehát nem politikus, hanem a minisztérium első számú köztisztviselője” – közölte hétfőn Gulyás Gergely közösségi oldalán a Tisza-kormány pénteki közleményével kapcsolatban, amely szerint felmentették az összes korábbi közigazgatási államtitkárt a munkavégzés alól.

Sulyok Tamás összesen 15 közigazgatási államtitkárt nevezett ki Magyar Péter javaslatára
Sulyok Tamás 15 közigazgatási államtitkárt nevezett ki Magyar Péter kormányfő javaslatára (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Napokig állt a munka a közigazgatási államtitkárok híján

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Magyar Közlönyben péntek éjszaka megjelent határozat nem rendelkezett az új közigazgatási államtitkárokról, így napokig államtitkári szakmai irányítás nélkül maradtak a minisztériumok.

Nem sokkal a bejegyzés után napvilágra került az új kinevezettek névsora:

  • Bokor Adrienn Judit (Szociális és Családügyi Minisztérium),
  • Ducsay Zsuzsanna Ágnes (Miniszterelnökség),
  • Gál Éva Erika (Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium),
  • Gárdos-Orosz Fruzsina Kinga (Igazságügyi Minisztérium),
  • Ilku Lívia (Egészségügyi Minisztérium),
  • Kereszty Gabriella Katalin (Külügyminisztérium),
  • Kiss Zsuzsanna (Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium),
  • Nagy Gábor (Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium),
  • Pettkó-Szandtner Judit (Pénzügyminisztérium),
  • Retteghy András Tibor (Belügyminisztérium),
  • Rozinka Zsolt Illés (Élő Környezetért Felelős Minisztérium),
  • Sántha György (Tudományos és Technológiai Minisztérium),
  • Sirály Katalin (Közlekedési és Beruházási Minisztérium),
  • Tóth Attila (Honvédelmi Minisztérium),
  • Zimmer Mátyás (Gazdasági és Energetikai Minisztérium).

A hétfő este megjelent Magyar Közlöny szerint Sulyok Tamás összesen 15 vezetőt nevezett ki május 19-ei hatállyal. 

 

