Magyar Péter kommunista tempóban kezdi a rendszerváltását

Volt ilyen rendszer, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk. Magyar Péter az ötvenes éveket idéző gyakorlatot folytat, a rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről – írta Gulyás Gergely szerdán Facebook-oldalán.
Az ötvenes évek közepén az új kormánytöbbség által előszeretettel hivatkozott Antall József miniszterelnök az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet. Az 1956-os forradalom kitörésekor a forradalmi bizottság élére választották. 1956 után a gimnáziumból eltávolították. A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen – írta Gulyás Gergely szerdán Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter példátlan módon alázza folyamatosan a közjogi méltóságokat.

Budapest, 2026. május 12. Magyar Péter miniszterelnök (b) és Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén 2026. május 12-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)  
A rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről – hívta fel a figyelmet Gulyás, hozzátéve:

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy miért várja ezt el: hogy később ne kelljen retusálni a képet.

Magyar Péter felesküdött az Alaptörvényre, majd rögtön megsértette

Magyar Péter rendszerváltása ellentétes a jogállammal

Gulyás Gergely rámutatott,

valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk.

A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán tegnap az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott. Megegyezik viszont az Antall József által is elszenvedett idők gyakorlatával.

