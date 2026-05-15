Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Lemondott Semjén Zsolt

Magyar Péter kordont bontott a Karmelitánál, de a fontos kérdésekre továbbra sincs válasz

Látványos kordonbontással és a nyitott kapuk ígéretével indította a pénteki napot Magyar Péter a Karmelitánál. A politikai akció azonban inkább tűnik szimbolikus cirkusznak, mint valódi kormányzati teljesítménynek: a magyarokat sokkal inkább az érdekli, mi lesz a Tisza gazdasági ígéreteivel, a családi- és rezsikedvezményekkel.
Magyar Péter, Vitézy Dávid, Karmelita kolostor, Budai Vár, kordonbontás, Rogán Antal, Tisza-kormány

Magyar Péter pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen bontotta a kordont a Karmelita kolostornál, majd bejelentette: a jövőben hétvégente látogatható lesz az épület. A korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát is megnyitják a hétvégére, mielőtt oda beköltözne a Szociális és Családügyi Minisztérium.

Magyar Péter látványos kordonbontással indította a pénteki napot (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

A kormányfő a Facebook-oldalán élőben közvetített eseményen bejelentette, hogy hétvégente a továbbiakban is látogatható lesz a Karmelita kolostor. 

Úgy tűnik, Magyar Péter már a megszorításokat készíti elő

Cirkusz a népnek

A látványos akció ugyan jól mutat a közösségi médiában, de közben a valódi kérdések továbbra is megválaszolatlanok. Rogán Antal ezekről a témákról beszélt pénteken, amikor baloldali újságírók kellemetlennek szánt kérdéseire válaszolt. A volt miniszter az egyik kérdésre azt felelte:

Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy a megígért programjukból, a gazdasági döntésekből mit fognak betartani, illetve azokat az értékeket, amiket mi fontosnak ítéltünk nemzeti vívmányként, amiket Orbán Viktor a leltárjában ismertetett is, a családi adócsökkentésektől kezdve egészen a rezsicsökkentésen át, a védett árig bezárólag.”

A valódi tét nem a kordon léte vagy nem léte

Rogán Antal szerint a Fidesz-frakció feladata most az lesz, hogy megvédje az elmúlt évek intézkedéseit és kedvezményeit, melyek eltörlésére a Tisza-kormány felállását követően „megvan a veszély”. 

Hozzátette: bízik benne, hogy az új kormány végül megtartja azokat az intézkedéseket, amelyeket most még ígéretként emleget. A politikai vita valódi tétje így nem a kerítéselemek elszállítása vagy a Karmelita megnyitása, hanem az, hogy megmaradnak-e azok a támogatások és kedvezmények, amelyek sok magyar család számára a mindennapi megélhetést érintik.

 

