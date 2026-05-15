Magyar Péter kordont bontott a Karmelitánál, de a fontos kérdésekre továbbra sincs válasz

Magyar Péter pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen bontotta a kordont a Karmelita kolostornál, majd bejelentette: a jövőben hétvégente látogatható lesz az épület. A korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát is megnyitják a hétvégére, mielőtt oda beköltözne a Szociális és Családügyi Minisztérium.

A kormányfő a Facebook-oldalán élőben közvetített eseményen bejelentette, hogy hétvégente a továbbiakban is látogatható lesz a Karmelita kolostor.