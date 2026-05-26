Meghátrált Magyar Péter, mégsem a saját szájíze szerint módosítják az Alaptörvényt

Közel 40 ezer ember tiltakozásának engedett a Facebook-miniszterelnök. A Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás egyik legvitatottabb eleme eltörölné azt a rendelkezést, amely szerint Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelme az állam kötelessége. Magyar Péter javaslata megy a kukába.
Mostanság minden győzelmet értékelni kell. A kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvénymódosítás egyik fontos elemében – írta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője kedden Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Péter vezette Tisza-kormány mégsem úgy módosítaná az Alaptörvényt, ahogyan eredetileg szerette volna. 

Magyar Péter meghátrált
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy

az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az Alaptörvényből. 

Gulyás Gergely hozzátette:

Ez nemcsak elvi deklarációként érték, hanem

a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is.

Nem tudjuk miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a mi felszólalásunk és

közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól”

zárta bejegyzését a politikus.

A Tisza Párt javaslata támadás a keresztény kultúra ellen?

Korábban lapunk is megírta, hogy az alaptörvényt Magyar Péter kívánságának megfelelően úgy akarták módosítani, hogy

a Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás egyik legvitatottabb eleme eltörölné azt a rendelkezést, amely szerint Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelme az állam kötelessége.

ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász a jelenlegi szabályozással kapcsolatban megjegyezte:

Ez alkotmányos alapot ad a szuverenitásvédelemnek, a migrációs nyomás elleni ellenállásnak, a családi és nemzeti értékek állami támogatásának.” 

A keresztény identitást is háttérbe szoríthatná Magyar Péter

Az alkotmányjogász korábban úgy nyilatkozott, a jelenlegi alaptörvényi szabályozás világossá teszi, hogy

Magyarország nem értéksemleges állam, hanem keresztény kulturális gyökereire épít.

Úgy véli, ennek eltörlése hosszú távon a keresztény identitás relativizálódásához vezethet. Arra figyelmeztetett, hogy

a módosítás megnyithatja az utat a liberális, multikulturális állammodell előtt, ahol a kereszténység már nem kiemelt közösségi érték, hanem pusztán magánügyként jelenik meg.

