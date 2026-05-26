Meghátrált Magyar Péter, mégsem a saját szájíze szerint módosítják az Alaptörvényt

Mostanság minden győzelmet értékelni kell. A kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvénymódosítás egyik fontos elemében – írta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője kedden Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Péter vezette Tisza-kormány mégsem úgy módosítaná az Alaptörvényt, ahogyan eredetileg szerette volna.

Magyar Péter meghátrált

A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy

az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az Alaptörvényből.

Gulyás Gergely hozzátette:

Ez nemcsak elvi deklarációként érték, hanem

a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is.

Nem tudjuk miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a mi felszólalásunk és

közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól”

zárta bejegyzését a politikus.