Magyar Péter beismerte: Semennyire sem átgondolt a kormányalakítás

Melléthei-Barna Márton csütörtökön jelentette be, hogy mégsem akarja betölteni a pozíciót. A döntés hátterében az áll, hogy még a Tisza táborában is komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel az, hogy Magyar Péter a sógorának szánta a pozíciót.
Ezért mondott le Magyar Péter sógora
A párton belül is feszültségeket okozott a pártelnök és az igazságügyi miniszterjelölt rokoni kapcsolata, illetve a párt szimpatizánsai körében is visszhangot keltett az ügy. Magyar Pétert a Hír TV stábja arról próbálta kérdezni, hogy mennyire átgondolt a kormányalakítás folyamata; a Tisza Párt elnöke erre úgy válaszolt:
Semennyire, de köszönjük az aggódást!
Arról is kérdezték Magyar Pétert, hogy miért csak most szúrt nekik szemet a rokoni kapcsolat, miután már kinevezték Melléthei-Barna Mártont, azonban erre már nem válaszolt a pártelnök.