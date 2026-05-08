Magyar Péter beismerte: Semennyire sem átgondolt a kormányalakítás

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Semennyire sem átgondolt a kormányalakítás – ismerte el a Hír TV-nek a Tisza Párt elnöke. A televízió stábja az igazságügyi miniszterjelölt visszalépésére reagálva próbálta kérdezni Magyar Pétert, aki foghegyről reagált.
Melléthei-Barna Márton csütörtökön jelentette be, hogy mégsem akarja betölteni a pozíciót. A döntés hátterében az áll, hogy még a Tisza táborában is komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel az, hogy Magyar Péter a sógorának szánta a pozíciót.

Magyar Péter beismerte, hogy átgondolatlan volt a kormányalakítás folyamata (Fotó: Huszti István)
Ezért mondott le Magyar Péter sógora

A párton belül is feszültségeket okozott a pártelnök és az igazságügyi miniszterjelölt rokoni kapcsolata, illetve a párt szimpatizánsai körében is visszhangot keltett az ügy. Magyar Pétert a Hír TV stábja arról próbálta kérdezni, hogy mennyire átgondolt a kormányalakítás folyamata; a Tisza Párt elnöke erre úgy válaszolt:

Semennyire, de köszönjük az aggódást!

Arról is kérdezték Magyar Pétert, hogy miért csak most szúrt nekik szemet a rokoni kapcsolat, miután már kinevezték Melléthei-Barna Mártont, azonban erre már nem válaszolt a pártelnök.

 

