Magyar Péter kormányon is folytatja a flegma influenszerkedést

A Mi Hazánk közösségi oldalán idézi Toroczkai Lászlót, ahol a pártelnök a kinevezés előtt álló miniszterelnökön azt kérte számon, hogy miért a saját sógorát kérte fel igazságügyi miniszternek – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter igazságügyi minisztere a saját sógora, Melléthei-Barna Márton Forrás: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján”

– vélekedett Toroczkai, hozzátéve:

Érdekes helyzet lesz, amikor majd azt kérem az új Országgyűlésben, hogy az új igazságügyi miniszter lépjen fel a Meta és más globális techcégek beavatkozásaival szemben, amelyek súlyosan sértik az esélyegyenlőséget, illetve a magyarországi választások tisztaságát.”

Magyar Péter három könnyezve röhögő emojit kommentelt oda a bejegyzéshez. Ezek a reakciók nem meglepőek a Tisza Párt elnökétől, de ezúttal az érezhető felháborodás hatására, azért többet várnának el a választók.

Komolyan ez a szint egy leendő miniszterelnöknél?”

– tette fel a kérdést egy kommentelő Magyar Péternek a hozzászólásához. A döntés a Tisza-szavazókat is megosztotta, sokan már most csalódtak a Tisza Pártban, pedig még el sem kezdték a kormányzást. Azt is felrótták a győztes miniszterelnök-jelöltjének, hogy ez ugyanaz az uram-bátyám rendszer, amelyről Magyar Péter azt ígérte, hogy eltörlik.

A Fidesz kormányzása idején általánossá vált az államigazgatásban, diplomáciában, – és szinte mindenhol, ahol kinevezések voltak – a nepotizmus. Abban reménykedtem, hogy legalább ezen a téren változást hoz majd a Tisza Párt kormányzása”

– vélekedett a Mi Hazánk elnöke a bejegyzésben. Majd hangsúlyozta:

Erre most Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából, Melléthei-Barna Mártonból.”

Toroczkai László arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter sógora ráadásul annak az ügyvédi irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellene a perben, amelyet a Facebook- és Instagram-platformok cenzúrája miatt indított a pártelnök.

Az Origo is beszámolt a botrányos kinevezésről, de Melléthei-Barna Márton neve már korábban is előkerült, amikor nyilvánosságra hozták az országos választási listákat, ahol ő is szerepelt. Láthatóan sokat lendített a Soros-közeli ukránpárti jogász karrierjén az is, hogy tavaly ősszel elvette a leendő miniszterelnök testvérét.