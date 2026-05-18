A kormányfő sokat ígér és gyakran fenyegetőzik. Magyar Péter szavahihetőségéről Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője mondott véleményt egy konkrét ügy, a közmédia működése kapcsán.
„Lehet, ebben az ügyben sem mondott igazat Magyar Péter?” – teszi fel a kérdést Németh Balázs a közösségi oldalán.
Magyar Péter úgy fenyegetőzik, mintha nem lenne holnap
Emlékezetes, hogy Magyar Péter közvetlenül a választás után az M1-en és a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában nyilatkozott, és azzal fenyegetőzött, hogy a kormány megalakítását követően az első dolguk lesz a közszolgálati média hírszolgáltaztásának felfüggesztése.
Ezzel kapcsolatban Németh Balázs feltette a költői kérdést:
Vannak még hírek az M1-en és a Kossuth Rádióban?”
Majd választ is adott: annak ellenére vannak politikai hírek, tudósítások, hogy közben kormányváltás történt és megvolt az első kormányülés is.
Tehát úgy tűnik, hogy
Magyar Péter ebben sem mondott igazat.
