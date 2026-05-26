Ezért is rossz ötlet Magyar Pétertől a bércsökkentés a közszférában

A közszféra fizetéseinek csökkentésével az állami szolgáltatások színvonala radikálisan fog csökkeni, ez kinek is jó? – tette fel a kérdést Panyi Miklós a Fidesz országgyűlési képviselője hétfőn Facebook oldalán, annak kapcsán, hogy Magyar Péter újabb ötlete gondokat okozhat az állami működésben.

Panyi Miklós: Magyar Péter jópofa ötlete biztos tetszik a kemény magnak

A politikus felhívja a figyelmet arra, hogy ha jól érti Magyar Péter radikálisan akarja csökkenteni a béreket a közszférában.

Bár a cél nemesnek tűnhet, ez az állami szolgáltatások gyorstempójú leépüléséhez fog vezetni”

– állapítja meg Panyi.

A politikus példaként említve felhívta a figyelmet arra, hogy az új rendszerben egy helyettes államtitkár bére bruttó 1,3-1,5 millió Ft körül alakul, ami szerinte

a felelősséghez képest rémisztően alacsony.

Panyi rámutatott, a helyettes államtitkárok a kormányzás igazi motorjai, alattuk 40-60 ember dolgozik, olyan területekért felelnek, mint az élelmiszerbiztonság, építésügy, vagy éppen közlekedésfejlesztés. Ahogyan fogalmazott:

Abban azt gondolom sem tiszás sem fideszes között nincs vita, hogy senki sem akarja, hogy mérgezett terméket vegyen a gyermekének, a fejére essen a gerenda, vagy sok százmilliárdos vasúti beszerzések szakmai kompetencia híján félrecsússzanak.”

Magyar Péter ötletének következménye lehet a minőségi munka romlása

A politikus hangsúlyozta:

ha olyan fizetést adunk ezeknek az embereknek, amitől egy kisbolt vezetője is többet keres, egy multi középvezetője pedig a 2-3-szorosát, igazi minőséget nem várhatunk el.

Márpedig minőségi munkaerő nélkül nem lesz sem minőségi kormányzati munka, sem jobb minőségű állami szolgáltatások. Menedzser-szemléletről nem is beszélve”

– tette hozzá.

Az állam működésének lezüllesztése minden magyar állampolgár számára rossz, akár baloldali, akár jobboldali. Leginkább a kommunisták receptje az, hogy

előbb szétverik a nemzeti intézményekbe vetett társadalmi közbizalmat, majd az államot működtető szerveket lehetetlenítik el, például azzal, hogy lerontják a működését”

– zárta bejegyzését Panyi.