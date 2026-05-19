Magyar Péter elindult az első hivatalos külföldi útjára – mutatjuk, hogy hova!

Magyar Péter első hivatalos külföldi útjára indul Lengyelországba, ahol több magas szintű tárgyalást folytat majd. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be az utazás részleteiről és a delegáció összetételéről.
A kormányfő Bécsi átszállással, kereskedelmi járattal érkezik Krakkóba, ahonnan még aznap este vonattal utazik tovább Varsóba. A delegációhoz több miniszter is csatlakozott, köztük
Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrárminiszter.
A program szerint Magyar Péter hivatalos tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, valamint találkozik a lengyel köztársasági elnökkel és a törvényhozás vezetőivel is.
A látogatás nem ér véget Lengyelországban: csütörtökön Varsóból Bécsbe utazik tovább, ahol az osztrák kancellárral és az államfővel is tárgyal. A miniszterelnök ezt követően este vonattal tér vissza Budapestre.
Bejegyzése végén a magyar-lengyel barátságot hangsúlyozta, idézve a jól ismert mondást:
Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát.