Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

Magyar Péter

Magyar Péter elindult az első hivatalos külföldi útjára – mutatjuk, hogy hova!

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miniszterelnöki kinevezése után tíz nappal Lengyelországba indult első hivatalos útjára Magyar Péter, több minisztere kíséretében. A magyar kormánydelegáció a varsói tárgyalásokat követően Bécsbe is ellátogat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterlengyelországvarsótarr zoltánorbán anitaminiszterelnök

Magyar Péter első hivatalos külföldi útjára indul Lengyelországba, ahol több magas szintű tárgyalást folytat majd. A miniszterelnök közösségi oldalán számolt be az utazás részleteiről és a delegáció összetételéről.

Magyar Péter, Tisza
Orbán Anita külügyminiszter, Magyar Péter miniszterelnök és sajtófelelőseik az Austrian Airlines repülőgépén (Kép forrása: Facebook/Magyar Péter)

A kormányfő Bécsi átszállással, kereskedelmi járattal érkezik Krakkóba, ahonnan még aznap este vonattal utazik tovább Varsóba. A delegációhoz több miniszter is csatlakozott, köztük 

Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrárminiszter.

A program szerint Magyar Péter hivatalos tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, valamint találkozik a lengyel köztársasági elnökkel és a törvényhozás vezetőivel is.

Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáinak egy részét

 

A látogatás nem ér véget Lengyelországban: csütörtökön Varsóból Bécsbe utazik tovább, ahol az osztrák kancellárral és az államfővel is tárgyal. A miniszterelnök ezt követően este vonattal tér vissza Budapestre.

Bejegyzése végén a magyar-lengyel barátságot hangsúlyozta, idézve a jól ismert mondást: 

Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!