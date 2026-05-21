Ahhoz, hogy ezt megtegye Magyar Péter, csak az ENSZ-ből, az EU-ból és az Európa Tanácsból kellene kilépnünk

A miniszterelnök hajszája az elmúlt 16 évben kinevezett bírósági vezetők és bírák ellen nem csupán a nemzetközi és a hazai jog, de a moralitás szempontjából is aggályosnak tűnik. Magyar Péter nem csupán az OBH és Kúria elnökét, de az Alkotmánybíróság elnökét, sőt időnként az alkotmánybírókat is támadja, sőt lemondásra szólítja fel.
Magyar Péter, Kúria, Dr. Erőss Mónika, Igazságügyi Palota, Tűzfalcsoport, Országos Bírósági Hivatal, OBH, Európa Tanács, miniszterelnök

Magyar Péter folyamatosan támadja a bírói kart, különösen a Kúriát és az Országos Bírósági Hivatalt. Mindez különösen annak fényében furcsa, hogy Dr. Erőss Mónika, a miniszterelnök édesanyja a közelmúltig és azt megelőzően mindkét bírósági szervezetben igazgatási-vezetői pozícióban volt – írta a Tűzfalcsoport csütörtökön.

Az Igazságügyi Palota és Magyar Péter családi kapcsolatai
Fotó: Facebook/Tűzfalcsoport

A miniszterelnök anyja 2012 januárjától kúriai bíróként szolgált, majd 2012 július 15-től a Kúria főtitkárává nevezték ki – ez a bírósági hivatás egyik legmagasabb igazgatási pozíciója. 2020.  április 7-én Áder János köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé nevezte ki – teszi hozzá a tényfeltáró blog.

Ami a Magyar Péter által vitatott Igazságügyi Palotát illeti, az Orbán-kormány 2012-ben hozta meg a stratégiai döntést arról, hogy a Kúria visszaköltözzön a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palotába és

minden döntés, amelyet a kormány az igazságszolgáltatás vezetőivel egyetértésben hozott, abban az időintervallumban született, amíg dr. Erőss Mónika bírósági-igazgatási vezető volt.

Emelett a jelenlegi miniszterelnök akkori házastársa, a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit minisztersége alatt zajlott az Igazságügyi Palota tervezésének és a kivitelezésének az előkészítése.

Azon kívül, hogy morálisan ingoványosnak tűnik Magyar Péter igazságszolgáltatás szereplői elleni fellépése, minden bizonnyal ehhez a forradalmi jogi lépéshez

  • az Egyesült Nemzetek Szervezetéből,
  • az Európa Tanácsból,
  • az Európai Uniónól is ki kellene lépnünk,

ugyanis Az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága az alkotmánybíró és a rendes bíró védelmét egyaránt garantálja, valamint

az Európa Tanács ajánlása kimondja, hogy a bírák hivatali idejét, függetlenségét és elmozdíthatatlanságát a tagállamoknak garantálniuk kell.

A teljes írás a Tűzfalcsoport blog oldalán olvasható.

