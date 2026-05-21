Ahhoz, hogy ezt megtegye Magyar Péter, csak az ENSZ-ből, az EU-ból és az Európa Tanácsból kellene kilépnünk

Magyar Péter folyamatosan támadja a bírói kart, különösen a Kúriát és az Országos Bírósági Hivatalt. Mindez különösen annak fényében furcsa, hogy Dr. Erőss Mónika, a miniszterelnök édesanyja a közelmúltig és azt megelőzően mindkét bírósági szervezetben igazgatási-vezetői pozícióban volt – írta a Tűzfalcsoport csütörtökön.
A miniszterelnök anyja 2012 januárjától kúriai bíróként szolgált, majd 2012 július 15-től a Kúria főtitkárává nevezték ki – ez a bírósági hivatás egyik legmagasabb igazgatási pozíciója. 2020. április 7-én Áder János köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé nevezte ki – teszi hozzá a tényfeltáró blog.
Az Igazságügyi Palota és Magyar Péter családi kapcsolatai
Ami a Magyar Péter által vitatott Igazságügyi Palotát illeti, az Orbán-kormány 2012-ben hozta meg a stratégiai döntést arról, hogy a Kúria visszaköltözzön a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palotába és
minden döntés, amelyet a kormány az igazságszolgáltatás vezetőivel egyetértésben hozott, abban az időintervallumban született, amíg dr. Erőss Mónika bírósági-igazgatási vezető volt.
Emelett a jelenlegi miniszterelnök akkori házastársa, a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit minisztersége alatt zajlott az Igazságügyi Palota tervezésének és a kivitelezésének az előkészítése.
Azon kívül, hogy morálisan ingoványosnak tűnik Magyar Péter igazságszolgáltatás szereplői elleni fellépése, minden bizonnyal ehhez a forradalmi jogi lépéshez
- az Egyesült Nemzetek Szervezetéből,
- az Európa Tanácsból,
- az Európai Uniónól is ki kellene lépnünk,
ugyanis Az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága az alkotmánybíró és a rendes bíró védelmét egyaránt garantálja, valamint
az Európa Tanács ajánlása kimondja, hogy a bírák hivatali idejét, függetlenségét és elmozdíthatatlanságát a tagállamoknak garantálniuk kell.
