Magyar Péter lejjebb adott a miniszterelnöki méltóságából az elemző szerint

„Magyar Péter a miniszterelnöki méltóságából adott lejjebb és még csak tizenöt napja miniszterelnök” – így értékelte a parlamentben látottakat Nagy Attila Tibor baloldali elemző, aki szerint szokatlan jelenetek zajlottak le az Országgyűlés ülésén.
Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter teljesen megvadult, alig tudta türtőztetni magát az Országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalása után a miniszterelnök több alkalommal közbeszólásokkal, kommentárokkal próbálta kizökkenteni képviselőtársait. Később Magyar Péter a helyéről felállva, a parlamenti patkó ülései közötti folyosón állt szembe Gulyás Gergellyel, és úgy vitatkoztak. Sajnos nem lehetett hallani, miről beszéltek, de Forsthoffer Ágnes házelnök arra kérte a miniszterelnököt (bár nem nevesítette), hogy ezt hagyja abba.
Higgadtságra szólították fel Magyart
Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar parlamenti gyakorlatban nem megszokott, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök ilyen gyakran bekiabáljon más képviselők felszólalásaiba, illetve látványos gesztusokkal, hadonászva reagáljon a vitákra. Nagy Attila Tibor szerint különösen figyelemre méltó volt az a jelenet is, amikor Magyar Péter odament Gulyás Gergely fideszes frakcióvezetőhöz, és ingerülten beszélt hozzá a plenáris ülés közben.
A baloldali elemző szerint a történtek azért is kelthetnek feltűnést, mert a miniszterelnöki pozíció hagyományosan visszafogottabb, fegyelmezettebb parlamenti viselkedést kíván meg. Úgy látja, Magyar Péter már kormányfői ciklusának első heteiben olyan magatartást tanúsított az Országgyűlésben, amely eltér a korábbi miniszterelnököktől megszokott stílustól.