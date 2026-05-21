A lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

A lengyel kormányzat és a globalista körökhöz kapcsolódó, varsói székhelyű, magyarországi leágazással is rendelkező VSquare médiahálózat fontos szerepet játszhatott az Orbán-kormány áprilisi bukásában – írja a Magyar Nemzet egy német, független, jobboldali irányultságú portál, az Ansage.org elemzésére hivatkozva. Nem véletlen, hogy Magyar Péter első külföldi hivatalos útja kormányfőként Varsóba vezetett.

A lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányban Magyar Péter oldalán (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter lengyel kormányzati segítséggel nyerhetett a választáson

Az elemzés az Európai Külügyi Szolgálat által az idegen – főként orosz és kínai – beavatkozási kísérletek módszertanaként azonosított jéghegy elméletet véli felfedezni a magyarországi választásokba történt, Varsóból irányított beavatkozás egyes történéseiben. Az érdekes összefüggéseket feltáró cikk kitér a lengyel titkosszolgálat és a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szerepére is.

A szerző egy különösen érdekes párhuzammal világította meg az összefüggéseket. Szerinte ugyanis az Európai Külügyi Szolgálat 2025 márciusában közzétett külföldi információmanipuláció és befolyásolás fenyegetéseiről szóló harmadik jelentésében számos olyan módszer és gyakorlat szerepel, amelyeket nyilvánvalóan ebben az esetben is alkalmaztak.

A Magyar Nemzet részletesen idézi az elemzés főbb megállapításait, kitérve

Donald Tusk lenggyel miniszterelnök szerepére,

a lengyel titkosszolgálat szivárogtatására, amely Szijjártó Péter magyar külügyminiszter lejáratását célozta,

Radoslaw Sikorski, a lengyel külügyminiszter aktivitására,

a kulcsszereplő VSquare-hálózatra, amely egy határokon átnyúló oknyomozó újságírói projekt és a szervezet központja Varsóban található, és amelynek a magyarországi tagja a Direkt36 és annak volt munkatársa, Panyi Szabolcs,

valamint az EU-s cenzúrára, amely a Fidesz elé emelt akadályt a kampány során.

A Magyar Nemzet a német elemzés részletes bemutatását úgy összegezte, hogy