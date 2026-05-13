Magyar Péter esztelen uszításának következményei: verbális erőszak és köpködés

Azt állítják, végre szabadság van Magyarországon, a levegőnek is szabadság szaga van...kivéve, ha valaki kritikát mer megfogalmazni a teljhatalmú kormánypárt igen szokatlan első napjairól – kezdi beszámolóját Szentkirályi Alexandra. Magyar Péter miniszterelnök kormányalakítsának valóban rendkívül furcsa jeleneteire, és a választás óta tovább folytatódó tiszás uszításra, gyűlöletkeltésre utal a jobboldali politikus.

Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt, az alakuló kormány politikusai és Magyar Péter folyamatos uszításának következményeire hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán (forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Fidesz politikusa beszámolt arról, hogy amikor elhagyta az Országházat, ötven méter alatt kapott egy köpést és egy öblös "kurv@" felkiáltást. Hozzáfűzte, hogy nem az első ilyen eset volt a választás óta.

Azt is közölte, hogy 16 évet töltött eddig a közéletben és bátran állítja, hogy

ilyen nyílt, utcai verbális erőszak egyáltalán nem volt jellemző, puszta politika véleménykülönbség miatt.

Magyar Péter miniszterelnöki mérlege

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilvános fenyegetése, a minden európai hagyománnyal szembemenő fotótusa a legfőbb közjogi méltósággal, hétköznapi, jószándékú hivatalnokok irodáinak éjszakai feldúlása és a sorozatos hergelés minden és mindenki ellen, aki nem hajol meg a hatalmuk előtt – összegzi Szentkirályi Alexandra az elmúlt napok eseményeit.

Egyelőre minden jel arra utal, hogy sötét idők várnak hazánkra, ahol a szabadság szózata hamar önkénnyé léphet át és a kormány által ellenségnek bélyegzettek csak úgy lehetnek biztonságban, ha összefogunk és összetartunk."

Ezekkel a szavakkal vonja le a következtetést a kialakult helyzetből a jobboldali politikus.