„Önmérséklet elvtársak, önmérséklet!” – Magyar Péter azt hirdette, szembeszáll a luxizással, majd jött egy fotó

„Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet!” – mondta még kedden napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Mint ismert, a Tisza Párt előszeretettel támadja luxizással a Fidesz-KDNP-hez köthető közéleti szereplőket, sőt: az „önmérséklet” jegyében a legkisebb települések polgármestereit és az állami cégek munkatársait is fizetéscsökkentéssel fenyegette.

Azonban úgy tűnik, ha ők űzik a luxizást, azzal már nincsen akkora probléma. Németh Balázs fideszes képviselő Köböl Anitáról osztott meg egy fotót közösségi oldalán, amiből kiderült, a kormányszóvivőnek nem kenyere a szerénység: egy félmillió forintos Louis Vuitton táskával sétált Magyar Péter mellett. Németh Balázs a klasszikus „A tanú” címet idézve megjegyezte: „Önmérséklet elvtársak, önmérséklet.” A TikTokon is futótűzként terjed a fotó, az alábbi felhasználó véleménye alapján Németh Balázs még szerényen is becsülte meg a táska árát: szerinte ugyanis Köböl Anita táskája valójában kétezer euróba kerülhet, ami átszámítva nagyjából nyolcszázezer forint.