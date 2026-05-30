„Önmérséklet elvtársak, önmérséklet!” – Magyar Péter azt hirdette, szembeszáll a luxizással, majd jött egy fotó

Hiába bizonygatja a miniszterelnök, hogy nem tűri meg a luxizást, most kiderült: a tiszásoknak sem kenyere a szerénység. Az önmérséklet jegyében Köböl Anita kormányszóvivő egy legalább félmillió forintot érő táskával sétálgatott Magyar Péter mellett.
Tisza-kormány Köböl Anita kormányszóvivő

„Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet!” – mondta még kedden napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Mint ismert, a Tisza Párt előszeretettel támadja luxizással a Fidesz-KDNP-hez köthető közéleti szereplőket, sőt: az „önmérséklet” jegyében a legkisebb települések polgármestereit és az állami cégek munkatársait is fizetéscsökkentéssel fenyegette.

Azonban úgy tűnik, ha ők űzik a luxizást, azzal már nincsen akkora probléma. Németh Balázs fideszes képviselő Köböl Anitáról osztott meg egy fotót közösségi oldalán, amiből kiderült, a kormányszóvivőnek nem kenyere a szerénység: egy félmillió forintos Louis Vuitton táskával sétált Magyar Péter mellett. Németh Balázs a klasszikus „A tanú” címet idézve megjegyezte: „Önmérséklet elvtársak, önmérséklet.” A TikTokon is futótűzként terjed a fotó, az alábbi felhasználó véleménye alapján Németh Balázs még szerényen is becsülte meg a táska árát: szerinte ugyanis Köböl Anita táskája valójában kétezer euróba kerülhet, ami átszámítva nagyjából nyolcszázezer forint.

