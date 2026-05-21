Magyar Péter magyarázkodik, miután rárontott az osztrák kancellárra

Bécsben folytatódott Magyar Péter közép-európai körútja, ahol Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt. A közös sajtótájékoztatón az egyik legélesebb téma az Ausztriából származó azbesztszennyezés ügye volt – a magyar miniszterelnök pedig világossá tette: ebben a kérdésben nincs helye félreértésnek.
A sajtótájékoztatót követően újságírók arról kérdezték Magyar Pétert, nem volt-e túl kemény az osztrák kancellárral az ügy kapcsán. A miniszterelnök ezt visszautasította.
Jó hangulatú, előremutató megbeszélést folytattunk a kancellár úrral, és őszinték voltunk egymással. Úgyhogy én nem kemény akartam lenni, csak őszinte, és szerintem ezt teljesen jól fogadta a kancellár úr”
– mondta. Magyar Péter szerint ugyanakkor az ügy súlyát nem lehet elbagatellizálni. Azt hangsúlyozta: az azbesztszennyezés nem most keletkezett probléma, ugyanakkor a magyar kormány számára elsődleges, hogy a lehető leghamarabb megoldás szülessen, és az eset felelősei is meglegyenek.
A sajtótájékoztató végén már jóval élesebben fogalmazott az Ausztriából érkező, azbeszttel szennyezett kavics ügyében.
Azon gondolkodom, hogy ez hogyan lehetséges az EU-ban 2025-ben vagy 2026-ban”
– mondta.
A magyar miniszterelnök szerint különösen aggasztó, hogy egy ilyen ügy egyáltalán felmerülhet az Európai Unió területén, ahol elvileg szigorú környezetvédelmi és egészségügyi szabályok vannak érvényben.
Majd egyértelművé tette a magyar álláspontot:
Számunkra, magyarok számára a legeslegfontosabb, hogy Magyarországra nem hogy egy tonna, de egyetlen kiló se kerüljön az azbeszttel szennyezett kavicsból”.