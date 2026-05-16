Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij retteg – olyan hírt kapott, amit nem hord ki lábon

Wow!

Megtalálták az öregedés ellenszerét – ön szedi ezt a vitamint?

Magyar Péter

Magyar Péter még a minisztériumok nevét is eltévesztette

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlan jelenetek zajlottak a Karmelitában, amikor Magyar Péter személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterkabinetirodahavasi bertalan

Szombat délelőtt Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtó képviselőinek a miniszterelnöki iroda korábbi helyszínét a Karmelitában, valamint a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda volt épületét.

Budapest, 2026. április 17.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én.MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A bejárás során azonban egy váratlan jelenet is kialakult, Magyar előbb összeszólalkozott Havasi Bertalannal még hivatalban lévő helyettes államtitkárral a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán. A miniszterelnök egy ott tartózkodó személynek azt mondta, miután találkozott a helyettes államtitkárral: „Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik, mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi Minisztérium”, majd felszólította, hogy hagyja el az épületet.

A kijelentésre reagált Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP képviselője, aki szerint a megnevezés pontatlan volt. Úgy fogalmazott: 

Az nem szociális és gyermekügyi, hanem szociális és családügyi minisztérium

, hozzátéve, hogy megnyugtató lenne, ha a miniszterelnök legalább a saját minisztériumainak nevét ismerné.

A helyszínen megszólalt Havasi Bertalan is, aki arról beszélt, hogy továbbra is jogi felelőssége van az ott található iratokért és eszközökért. Elmondása szerint ezért tartotta fontosnak, hogy jelen legyen, függetlenül attól, hogy az épületet megnyitották a nyilvánosság előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!