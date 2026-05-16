Magyar Péter még a minisztériumok nevét is eltévesztette

Szombat délelőtt Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtó képviselőinek a miniszterelnöki iroda korábbi helyszínét a Karmelitában, valamint a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda volt épületét.

A bejárás során azonban egy váratlan jelenet is kialakult, Magyar előbb összeszólalkozott Havasi Bertalannal még hivatalban lévő helyettes államtitkárral a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán. A miniszterelnök egy ott tartózkodó személynek azt mondta, miután találkozott a helyettes államtitkárral: „Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik, mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi Minisztérium”, majd felszólította, hogy hagyja el az épületet.

A kijelentésre reagált Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP képviselője, aki szerint a megnevezés pontatlan volt. Úgy fogalmazott:

Az nem szociális és gyermekügyi, hanem szociális és családügyi minisztérium

, hozzátéve, hogy megnyugtató lenne, ha a miniszterelnök legalább a saját minisztériumainak nevét ismerné.

A helyszínen megszólalt Havasi Bertalan is, aki arról beszélt, hogy továbbra is jogi felelőssége van az ott található iratokért és eszközökért. Elmondása szerint ezért tartotta fontosnak, hogy jelen legyen, függetlenül attól, hogy az épületet megnyitották a nyilvánosság előtt.