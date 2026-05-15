Németh Balázs: Magyar Péter még péntek este is hergel és gyűlölködik a végkielégítések miatt

Németh Balázs a közösségi oldalán arról beszélt, hogy szerinte Magyar Péter még péntek este sem hagyott fel a „hergeléssel, gyűlölködéssel és feszültségkeltéssel”, noha a leköszönő kormány tagjai már egyértelműen jelezték, hogy nem kívánják megtartani a nekik járó végkielégítéseket.

Élesen bírálta Magyar Péter péntek esti megnyilvánulásait Németh Balázs. A fideszes képviselő szerint teljesen indokolatlan feszültségkeltés zajlik Magyar Péter részéről a leköszönő miniszterek végkielégítése körül, miközben az összeget egy kárpátaljai gyermekotthon támogatására ajánlották fel.

Németh Balázs szerint Magyar Pétert nem érdekli, hogy a leköszönő miniszterelnökök végkielégítései egy kárpátaljai gyermekotthonhoz kerülnek

A fideszes politikus felidézte, hogy Gulyás Gergely korábban bejelentette: az előző kabinet tagjai a végkielégítések összegét a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára ajánlják fel.

Németh Balázs kitért arra is, hogy az intézmény vezetője a Mandinernek adott interjúban „csodának” nevezte a támogatást. Az otthon jelenleg mintegy 170 nehéz sorsú gyermeket nevel, köztük árvákat, sérült és hátrányos helyzetű fiatalokat.

A kormánypárti képviselő hangsúlyozta: örül annak, hogy a pénz jó helyre kerül, és szerinte a támogatás valódi segítséget jelent az intézmény számára. Arra kérte ugyanakkor az embereket, hogy olvassák el a gyermekotthon vezetőjének nyilatkozatát, amelyből szerinte világosan kiderül, milyen fontos támogatásról is van szó.