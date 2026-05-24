Magyar Péter a megszorítások előkészítését folytatta RTL-es interjújában

Harmatgyenge interjút adott Magyar Péter a kormánypárti RTL-nek. Közhelyek, tévedések, valótlanságok, hergelés, blablabla, mindez leöntve a kampányban – és a Facebookon– jól bevált mézes-mázas jóemberkedéssel – írta Németh Balázs Facebook oldalán vasárnap.
A politikus a korábban megjelent RTL-es Magyar Péter interjút követően tartotta fontosnak rámutatni két olyan dologra, ami az interjúban elhangzott és Németh szerint vészjósló jövőt vetít előre.
Az egyik szerint azt mondja Magyar Péter, hogy eddig
„nagyon pazarlóan működött az ország (…) mert bizonyos juttatások mindenkinek jártak”, ám ezen majd változtatnak.
Németh szerint ahogyan balliberális elődei és elvtársai,
Magyar Péter is ezzel indokolja majd a megszorításokat.
Magyar Péter bejelentéseire eddig is volt már példa, nagy bukta lett belőle
A Fidesz frakcióvezetője arról, hogy Magyar bejelentette, hogy csökkenti a miniszterek, az állami cégvezetők, a képviselők és a polgármesterek fizetését, így formált véleményt:
Korábban is voltak már hasonló próbálkozások, óriási bukta lett belőle, ugyanis sokkal többet árt egy ilyen intézkedés, mint amennyit használ. Esetleg nem az lenne a cél, hogy kiváló szakemberek vezessék a minisztériumokat, az állami vállalatokat és a településeket?”
A politikus hangsúlyozta, természetesen szurkolnak, hogy a kezdeti bukdácsolás után hasznos munkát végezzen a „Facebook-kormány”, de a helyzet egyáltalán nem biztató, amit szerinte az RTL-es propagandainterjú is megerősített.