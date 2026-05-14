Magyar Péter: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel

„Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Magyar Péter és Ruff Bálint Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kormányfő a Miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott: Pintér Sándor volt belügyminiszter azonnali és teljes körű vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni.

„A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal sem, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni a vizsgálat”

– tette hozzá. Közölte: lezajlott az átadás-átvétel, az egykori Orbán-kormány összes minisztere megjelent, „a főleltáros nem volt itt”. „Viszont itt voltak a miniszterek, és különböző formátumban átadták az információkat és az aktákat” – mondta Magyar Péter.