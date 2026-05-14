Magyar Péter: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel

26 perce
„Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Pintér Sándor volt belügyminiszter azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen.
„Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen" – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Budapest, 2026. május 14. Magyar Péter miniszterelnök (b) a kormányzati átadás-átvétel után tartott sajtótájékoztatón a korábbi Miniszterelnökség épülete előtt 2026. május 14-én. Jobbról Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter és Ruff Bálint Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kormányfő a Miniszterelnökség épülete előtt úgy nyilatkozott: Pintér Sándor volt belügyminiszter azonnali és teljes körű vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni.

„A többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal sem, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni a vizsgálat” 

– tette hozzá. Közölte: lezajlott az átadás-átvétel, az egykori Orbán-kormány összes minisztere megjelent, „a főleltáros nem volt itt”. „Viszont itt voltak a miniszterek, és különböző formátumban átadták az információkat és az aktákat” – mondta Magyar Péter.

 

