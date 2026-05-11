Így nyerte meg a Facebook Magyar Péternek a választást

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A Facebook és a YouTube az Európai Bizottsággal együttműködve aktívan beavatkozott a 2026-os magyar választási kampányba Magyar Péter és a Tisza Párt javára. Az Ellenpont cikke szerint a közösségi platformok algoritmikusan felerősítették Magyar Péter tartalmait, míg a jobboldali, főként Fidesz-közeli bejegyzések elérését jelentősen korlátozták.
A lengyel Ordo Iuris Intézet elnöke, Jerzy Kwaśniewski és a Századvég jogi szakértője, Béky Zoltán szerint az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) keretében aktivált „Gyorsreagálási Rendszer” lehetővé tette, hogy baloldali beállítottságú „tényellenőrzők” tömegesen jelöljék és korlátozzák a jobboldali tartalmakat. Kwaśniewski kiemelte: Magyar Péter – aki másfél évvel korábban Magyarországon kívül szinte teljesen ismeretlen volt – olyan elköteleződési arányokat ért el a Facebookon, amelyek statisztikailag rendkívül szokatlanok. Posztjai követőnként több interakciót generáltak, mint Emmanuel Macron, Narendra Modi vagy Donald Tusk tartalmai. Ez szerinte nem organikus növekedés, hanem tudatos algoritmikus erősítés eredménye – számolt be az Ellenpont.

Jogi szakértők szerint is a Meta nyerte meg a választásokat Magyar Péternek (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Így segítette a Facebook Magyar Pétert a kampány alatt

A beavatkozás egyik fontos eleme volt, hogy

 Magyar Péter személyes profilt használt „közszereplőként”, így mentesült a politikai oldalakra vonatkozó korlátozások alól. Ezzel szemben Orbán Viktor hivatalos oldala politikai szereplőként volt besorolva, így csökkentett eléréssel és hirdetési korlátokkal működött.

Ugyanakkor a Facebook és a YouTube tartalmainak moderálását nagyrészt baloldali, ukránpárti és LMBTQ-aktívista nézeteket képviselő külső szakemberek végezték, akiknek kilétét a Fidesz EP-képviselői sem tudták nyilvánosságra hozatni.

A kampány külső befolyásolásának jelei

Az elemzések szerint az Európai Bizottság 2026 első negyedévében először aktiválta a DSA Gyorsreagálási Rendszerét, 44 megbízható tényellenőrzőt jelölve ki – többségük baloldali szervezetekhez köthető. Ezzel párhuzamosan több megyei lap és jobboldali oldal elérhetetlenné vált a Facebookon, míg a Tisza Párt üzenetei tömegesen terjedtek.

Béky Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint

 ezek a lépések egy jól előkészített kormányváltást szolgáltak. 

Toroczkai László találóan foglalta össze a történteket:

Gratulálok a Facebooknak, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt.”

 

 

