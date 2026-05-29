Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

A magyar kormányfő túl is teljesíti az EU diktátumait

Magyar Péter megállapodott a migrációs paktumról

Pénteken közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Magyarországnak járó, de eddig visszatartott uniós forrásokról. Az eseményen nem csak a kifizetendő összegekről esett szó, hanem azokról a megállapodásokról is, amelyek feltételei voltak a folyósításuknak. Ursula von der Leyen többek között beszélt a migrációs paktum elfogadásáról is, amelyet a mellette álló Magyar Péter nem cáfolt.
A Magyar Péter és a Ursula von der Leyen közös sajtótájékoztatóján elhangzott mondatokra, amelyek a migrációs paktum elfogadására utaltak, Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen közös sajtótájékoztatóján a migrációs paktum elfogadása is szerepelt (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter ezeket a szavakat hallgatta végig, és nem cáfolta meg azokat

Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételekkel kell kialakítani az EU-ban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal."

– mondta el az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péterrel folytatott tárgyalása után.

Ursula von der Leyen kimondta, amit a Tisza eddig tagadott!

– vonta le mindebből a következtetést Szűcs Gábor. Majd hozzátette:

Egyes dél-franciaországi városokban este 9 után a 16 év alattiaknak tilos az utcán tartózkodni. Ilyen a közbiztonság, és nem a franciák miatt. Van az a pénz, amiért ezt megéri?"

 

