Magyar Péter nem érti: a köztársasági elnöki hivatal nem Facebook-üzenetek alapján működik

Magyar Péter Facebookon felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy hivatalos megkeresés nélkül is hozza nyilvánosságra a kegyelmi dossziét. A miniszterelnök két nappal azután reagált, hogy Sulyok Tamás közölte: hivatalos megkeresés esetén átadják a kegyelmi ügy dossziéját a kormánynak.
„Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője. Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma” – üzent Sulyok Tamásnak Magyar Péter.

Magyarország miniszterelnöke két nappal azután reagált, hogy Sulyok Tamás közölte: együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinetnek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a köztársasági elnöki hivatal működését szigorú jogi és intézményi szabályok határozzák meg, ezért nem Facebook-üzenetek vagy közösségi médiás megkeresések alapján hoznak nyilvánosságra információkat. Az ilyen ügyekben minden eljárásnak megvan a hivatalos rendje és protokollja.

Mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter a keddi, rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, a kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait, amik az igazságügyi minisztériumban voltak. Ebből kiderült, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem támogatta a pedofil-bűncselekmény eltussolása miatt elítélt K. Endre kegyelmi kérelmét. 

Magyar Péter korábban azt kommunikálta, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének.

Magyar Péter ezen a ponton pedig felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy Sándor-palotában megtalálható dokumentumait a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.

Nincs indokolási kötelezettsége a köztársasági elnöknek a kegyelmi döntésnél a jogszabályok szerint

– tette hozzá. Nem zárta ki, hogy ezekből az iratokból újabb részleteket lehet majd megismerni az ügy hátteréről.

 

