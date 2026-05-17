Kíméletlen kritikát fogalmazott meg a parlamenti képviselő Magyar Péterékről

Németh Balázs szerint a komoly politikusok nagy horderejű kérdésekről készítettek tartalmat, tájékoztatják az embereket: nyugdíjemelésről, minimálbér-emelésről, határvédelemről vagy a járványkezelésről. Ezzel szemben Magyar Péter első hete miniszterelnökként inkább gesztusokból, kisebb-nagyobb bakikból és figyelemfelkeltő eseményekből állt, érdemi előrelépés nélkül.

Magyar Péter első miniszterelnökként töltött hete meglehetősen beszédes (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Magyar Péter első hete miniszterelnökként

Németh Balázs szerint a Tisza-kormány első hete sokat mond a vezetés tájékozatlanságáról. Több miniszter nyilatkozata is meglepetést keltett: a belügyminiszter bevallotta, hogy nem ismeri részletesen a rendőrség működését, az oktatási miniszter az elhízást a túl sok testnevelésórával magyarázta, a pénzügyminiszter pedig hibának tartotta az Orbán-kormány munkahely-teremtő tevékenységét. A táncos lábú egészségügyi miniszter a kormány programjának ismertetése helyett a személyeskedést választotta.

Szerdán Ópusztaszeren tartották az első kormányülést,

ahol a Feszty-körkép előtt is készültek vakus felvételek annak ellenére, hogy az emlékpark házirendje tiltja a fotózást és videózást.

Csütörtökön a hivatalos dossziék átadása egy belvárosi utcasarkon történt, és

kiderült, hogy a következő héten nem lesz plenáris ülés, mert még nincs kész törvényjavaslat.

Emellett egy kormánypárti képviselő az üléstermben az asztalra tette a lábát – később elnézést kért érte. Pénteken kordont bontottak a Karmelitánál, ugyanakkor a minisztereket biztonsági kíséret veszi körül.

A hét végére pedig a világpiaci olajár csökkenése ellenére sem született döntés a kampányban ígért 480 forintos benzinárról.

Németh Balázs szerint ez az első hét egyelőre a gesztusok jegyében telt, mint a gyors, konkrét kormányzati eredményekében. Több ellenzéki politikus és elemző szerint a következő hetek döntik majd el, milyen irányt vesz a Tisza-kormány tényleges munkája, azonban az eddigi lépések senkit nem nyugtatnak meg.