Erkölcstelen ember nem való a közéletbe – kemény szavak Magyar Péterről

Németh Sándor a közéleti vezetők erkölcsi felelősségéről beszélt, és élesen bírálta a „Magyar Péter-jelenséget”. A lelkész szerint sokan hajlamosak politikusokat „szuperemberként” kezelni, miközben figyelmen kívül hagyják azok személyes életét és erkölcsi alkalmasságát.
„Aki otthon zsarnok, az vezetőnek is alkalmatlan”
A Hit Gyülekezete vezetője úgy fogalmazott:
Ha valaki egy embert nem tud boldoggá tenni konkrétan a feleségét, és nem tud biztosítani a gyermekeinek kiegyensúlyozott, boldog családi életet, az ne akarjon más embereket boldoggá tenni.”
Németh Sándor szerint veszélyes, amikor agresszív vagy manipulatív emberek politikai befolyáshoz jutnak, mert a vezetők személyisége idővel a közösségekre is hatással van. Úgy véli, az emberek könnyen kultikus figurává emelnek olyan szereplőket, akik valójában nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket követőik beléjük látnak. A lelkész arról is beszélt, hogy az erkölcsi romlottság „megmérgezi” a közösségeket, ezért különösen fontos, hogy kik kerülnek vezető pozícióba.
Szerinte az ilyen embereknek nem közéleti szerepre, hanem szakmai segítségre és terápiára van szükségük.