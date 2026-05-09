Megőrül az időjárás: jégesővel csap le a vihar, brutális lehűlés érkezik

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

Hiába a nyomásgyakorlás: sorra mondanak nemet Magyar Péternek

Egyre több közjogi méltóság jelzi: nem kíván távozni Magyar Péter felszólítására. Az államfőtől a legfőbb ügyészig sorra hangsúlyozzák, hogy mandátumukat az alaptörvény és a törvények védik. A Magyar Nemzet szerint tehát Magyar Péter tisztogatási terve nem úgy halad, ahogyan eltervezte.
Az elmúlt hetekben Magyar Péter több közjogi méltóságot is lemondásra szólított fel, és május 31-ig adott határidőt számukra a távozásra. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök volt az első, akit Magyar Péter távozásra szólított fel (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)

Távozzon a Kúria elnöke, távozzon az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság elnöke”

– hangoztatta a választási győzelmét követően, ugyanakkor úgy tűnik, az érintettek nem kívánnak eleget tenni a követelésnek – számolt be a Magyar Nemzet.

Az államfő és a Kúria is az alaptörvényre hivatkozik

A köztársasági elnök hivatala hangsúlyozta: az államfő az alaptörvényben meghatározott feladatait látja el, amelyek egyértelműen szabályozzák a választás utáni időszak teendőit. Ennek részeként a köztársasági elnök hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, valamint javaslatot tesz a miniszterelnök személyére is.

Hasonló álláspontra helyezkedett a Kúria is. A legfőbb bírói fórum közölte: elnökét az Országgyűlés választja kilenc évre, Varga Zs. András mandátuma pedig 2030 januárjáig érvényes. A válasz világos üzenetként értelmezhető arra nézve, hogy a testület nem tekinti politikai kérdésnek az elnök hivatalban maradását.

A legfőbb ügyész is maradna a helyén

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egyértelművé tette: nem kíván lemondani, és visszautasítja azt az állítást, hogy az ügyészség munkáját politikai befolyás érte volna.

A lemondásra felszólításban egy implicit állítás van, amit visszautasítok”

 – fogalmazott, majd hozzátette: több évtizedes szakmai pályafutása alapján vállalta a feladatot, és legjobb tudása szerint kívánja ellátni azt. A kérdést végül röviden zárta le:

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni.”

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke keményen reagált Magyar Péter felszólítására
Fotó: Ficsor Attila 

Független intézmények: nincs helye politikai nyomásnak

Az Állami Számvevőszék és az Alkotmánybíróság szintén jelezte: a mindenkori alkotmányos és törvényi keretek között működnek tovább. Az ÁSZ emlékeztetett arra, hogy az elnököt kétharmados parlamenti többséggel, tizenkét évre választják meg. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke ennél is keményebben reagált:

Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel.”

Kijelentését azzal támasztotta alá, hogy pozícióját nemcsak a magyar jog, hanem az uniós szabályozás és európai bírósági döntések is védik, így politikai alku tárgya sem lehet. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szintén közölte: az NMHH továbbra is független hatóságként működik, és politikai nyilatkozatokról nem foglal állást. Hozzátették: az elnök mandátuma 2030 decemberéig szól.

