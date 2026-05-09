Hiába a nyomásgyakorlás: sorra mondanak nemet Magyar Péternek

Hasonló álláspontra helyezkedett a Kúria is. A legfőbb bírói fórum közölte: elnökét az Országgyűlés választja kilenc évre, Varga Zs. András mandátuma pedig 2030 januárjáig érvényes. A válasz világos üzenetként értelmezhető arra nézve, hogy a testület nem tekinti politikai kérdésnek az elnök hivatalban maradását.

A legfőbb ügyész is maradna a helyén

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egyértelművé tette: nem kíván lemondani, és visszautasítja azt az állítást, hogy az ügyészség munkáját politikai befolyás érte volna.

A lemondásra felszólításban egy implicit állítás van, amit visszautasítok”

– fogalmazott, majd hozzátette: több évtizedes szakmai pályafutása alapján vállalta a feladatot, és legjobb tudása szerint kívánja ellátni azt. A kérdést végül röviden zárta le:

Szeretném a megkezdett szakmai munkát folytatni.”

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke keményen reagált Magyar Péter felszólítására

Független intézmények: nincs helye politikai nyomásnak

Az Állami Számvevőszék és az Alkotmánybíróság szintén jelezte: a mindenkori alkotmányos és törvényi keretek között működnek tovább. Az ÁSZ emlékeztetett arra, hogy az elnököt kétharmados parlamenti többséggel, tizenkét évre választják meg. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke ennél is keményebben reagált:

Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel.”

Kijelentését azzal támasztotta alá, hogy pozícióját nemcsak a magyar jog, hanem az uniós szabályozás és európai bírósági döntések is védik, így politikai alku tárgya sem lehet. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szintén közölte: az NMHH továbbra is független hatóságként működik, és politikai nyilatkozatokról nem foglal állást. Hozzátették: az elnök mandátuma 2030 decemberéig szól.