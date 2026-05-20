Magyar Péternek évekig rémálmai lesznek – így fogadták a miniszterelnököt Lengyelországban

A Donald Tusk vezette lengyel kormány szóvivője, Adam Szlapka a keddi kormányülés utáni sajtótájékoztatón ismertette a másnapi magyar-lengyel találkozó részleteit, amikor kétszer is összekeverte Magyar Pétert Orbán Viktorral – írta meg az Index. A tájékoztatón később Szlapka már helyesen említette Magyar Pétert, de a névzavar nem csak őt érintette. Az egyik újságíró szintén belegabalyodott a Magyar-Orbán névpárba, majd ironikusan megjegyezte: most már a magyar külügyminisztert hívják Orbánnak.
Nem ez volt az egyetlen kínos baki
Magyar Péter Donald Tuskkal folytatott találkozója sem zajlott teljesen zökkenőmentesen. A látogatásról készült videóban a hivatalos katonai díszfogadtatás mellett az is látható, hogy a lengyel kormányfő egy ponton megfogja és irányba állítja a bizonytalanul mozgó, rossz felé forduló magyar miniszterelnököt.