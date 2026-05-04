Jobb lenne szerényebben! – Magyar Péternek üzent Rétvári Bence

„Magyar Péter folyamatosan (és tudatosan) a bukott jelzőt aggatja Orbán Viktorra. Nagy szavak ezek attól, aki először nyer választást, arról, aki már ötször nyert. Orbán Viktor rekorder a magyar miniszterelnökök között, de Európában is dobogós. Érdemes kicsit szerényebben kezdeni” – írta Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

Hasonló véleményt fogalmaott be Nagy Attila Tibor is, aki még a kampány idején azt mondta Magyar Péterről, hogy emberileg alkalmatlan a miniszterelnöki tisztségre. A baloldali politikai elemző annak a véleményének adott hangot, hogy jó lenne, ha Magyar Péter nem támasztaná alá ezt a feltételezését.

Több emberség, higgadtság, empátia és nagyvonalúság szükséges a kormányfői poszt sikeres betöltéséhez

– fogalmazott Nagy Attila Tibor vasárnapi Facebook-bejegyzésében.