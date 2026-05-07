Forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből

Magyar Péter kezdeti szívélyes fogadtatása után zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív és megengedő a légkör a brüsszeli megbeszélések során – számolt be a Politico.
A Politico szerint gyorsan nehéz helyzetbe kerülhet Magyar Péter, miután az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások korántsem alakultak olyan barátságosan, mint azt sokan várták. Bár a nyilvánosság előtt szívélyes hangulat uralkodott, a hírek alapján a zárt ajtók mögött már kemény alkudozás kezdődött az uniós források ügyében – számolt be a Mandiner

Magyar Péternek koránt sincs könnyű dolga az uniós pénzek hazahozatalával (Forrás: AFP)

Forró a helyzet” 

– fogalmazott Brüsszel házi médiája, amely szerint a vita valójában nem arról szól, hogy Magyarország kap-e pénzt, hanem arról, hogy mennyit.

Magyar Péter nem kaphatja meg a teljes összeget

Jelenleg összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás sorsa kérdéses: ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd pedig hitel. A lap úgy tudja, hogy Brüsszel arra próbálja rávenni Magyar Pétert, hogy a szűk határidő miatt ne a teljes összeget igényelje le.

Az augusztus 31-i határidő ugyanis rendkívül közel van, miközben a pénzek lehívása különböző reformok teljesítéséhez kötött. A Bizottság álláspontja szerint nincs elegendő idő minden feltétel teljesítésére, ezért inkább csak a támogatási rész lehívását tartanák reálisnak. A Politico ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy politikailag komoly kockázata lehet annak, ha Magyar Péter enged Brüsszel nyomásának. Ugyanis ez könnyen a gyengeség jeleként jelenhetne meg a magyar közvélemény előtt.

A Tisza-kormány erős emberekkel és hoppon maradt egykori bajtársakkal indul

Orbán távozása sem változtatott mindenen

Brüsszelben már a választások előtt készültek egy ilyen forgatókönyvre. A cikkben ez áll: hiába került ki Orbán Viktor a képből, az Európai Unió feltételei továbbra is változatlanok Magyarországgal szemben.

Az uniós támogatások továbbra sem „járnak automatikusan”, és az Európai Bizottság ugyanazokat az elvárásokat támasztja az új magyar vezetéssel szemben is, mint korábban.

A Politico úgy fogalmazott: minden brüsszeli tárgyalás a nyomásgyakorlásról szól, ahol mindkét fél azt próbálja felmérni, meddig hajlandó elmenni a másik az engedményekben.

 

