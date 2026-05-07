Forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből

A Politico szerint gyorsan nehéz helyzetbe kerülhet Magyar Péter, miután az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások korántsem alakultak olyan barátságosan, mint azt sokan várták. Bár a nyilvánosság előtt szívélyes hangulat uralkodott, a hírek alapján a zárt ajtók mögött már kemény alkudozás kezdődött az uniós források ügyében – számolt be a Mandiner.

Forró a helyzet”

– fogalmazott Brüsszel házi médiája, amely szerint a vita valójában nem arról szól, hogy Magyarország kap-e pénzt, hanem arról, hogy mennyit.

Magyar Péter nem kaphatja meg a teljes összeget

Jelenleg összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás sorsa kérdéses: ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd pedig hitel. A lap úgy tudja, hogy Brüsszel arra próbálja rávenni Magyar Pétert, hogy a szűk határidő miatt ne a teljes összeget igényelje le.

Az augusztus 31-i határidő ugyanis rendkívül közel van, miközben a pénzek lehívása különböző reformok teljesítéséhez kötött. A Bizottság álláspontja szerint nincs elegendő idő minden feltétel teljesítésére, ezért inkább csak a támogatási rész lehívását tartanák reálisnak. A Politico ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy politikailag komoly kockázata lehet annak, ha Magyar Péter enged Brüsszel nyomásának. Ugyanis ez könnyen a gyengeség jeleként jelenhetne meg a magyar közvélemény előtt.