Magyar Péter, mint egy bolha, úgy pattog a Parlamentben, ha nem beszélhet

Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy – saját olvasatában – ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni – írta Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője szerdán Facebook oldalán.
A politikus felhívta a figyelmet arra posztjában, hogy Magyar Péterrel már nem ugyanazon az oldalon állnak, ugyanis
Gergényi Péter bűnügyi helyettesét, dr. Tóth Gábort éppen most nevezte ki rendészeti államtitkárnak.
Mivel a miniszterelnök erre már nem válaszolhatott, ezért jött odament Gulyáshoz, elmondani a véleményét. Ennek az volt a lényege, hogy Gulyás is megvédte Tóth Gábort, ezért alaptalan a kritikája, ezzel szemben Gulyás Gergely rámutatott:
A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg.
Magyar Péter másra utalt
Amire Magyar Péter utal az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány.
Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt
dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre.
A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt.”