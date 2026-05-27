Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Magyar Péter, mint egy bolha, úgy pattog a Parlamentben, ha nem beszélhet

Annyira sem tudja türtőztetni diktatórikus hajlamát, hogy a helyén maradjon. Magyar Péter ennyivel nem érte be, még a Facebookon is folytatja az okoskodást. Most Gulyás Gergely adott csattanós választ.
Miután Magyar Péter nem bírta ki, hogy – saját olvasatában – ne tájékoztassa a nyilvánosságot egy egy percnél is rövidebb beszélgetésről, ezért kénytelen vagyok ezt én is megtenni – írta Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője szerdán Facebook oldalán.

Magyar Péter nem annyira suttog, inkább veszekszik a Parlamentben
A politikus felhívta a figyelmet arra posztjában, hogy Magyar Péterrel már nem ugyanazon az oldalon állnak, ugyanis 

Gergényi Péter bűnügyi helyettesét, dr. Tóth Gábort éppen most nevezte ki rendészeti államtitkárnak.

Mivel a miniszterelnök erre már nem válaszolhatott, ezért jött odament Gulyáshoz, elmondani a véleményét. Ennek az volt a lényege, hogy Gulyás is megvédte Tóth Gábort, ezért alaptalan a kritikája, ezzel szemben Gulyás Gergely rámutatott:

A 2006-os rendőri fellépés a rendszerváltoztatás utáni Magyarország abszolút mélypontja volt, ezzel kapcsolatosan soha egyetlen akkori rendőri vezetőt sem védtem meg.

Szürreális jelenet: Magyar Péter odament Gulyás Gergelyhez veszekedni a parlamentben

Magyar Péter másra utalt

Amire Magyar Péter utal az az, hogy ezt követően 2007 őszétől Tóth Gábor lett a budapesti főkapitány.

Tény, hogy utána a rendőrség egészen másként kezelte a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket, mint korábban. Ezt

dr. Tóth Gábor 2010-es parlamenti bizottsági meghallgatásán is elismertem, ahol az új rendészeti államtitkár a 2006-os rendőrségi fellépéssel kapcsolatosan a rendőrség munkáját illetően önkritikusan és korrekt módon válaszolt a kérdésekre.

A vita tárgya azonban a miniszterelnökkel 2006 ősze volt.”

