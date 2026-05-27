Az 5 legméretesebb pofon, amikbe Magyar Péter beleszaladt első parlamenti ülésnapján

Napirend előtti felszólalása után a kormányfő több alkalommal is hangos közbeszólásokkal és bekiabálásokkal zavarta meg az ülést, ami a parlament tekintélyéhez méltatlan és politikailag is teljességgel védhetetlen magatartás. A miniszterelnöki pozíció hagyományosan higgadtságot, önfegyelmet és intézményi felelősséget követel meg. Magyar Péter azonban már ciklusának első heteiben látványosan szakított ezzel az alapvető normával, már-már az „ukrán parlamenti kultúra” durva és tettlegességig fajuló jeleneteit előidézve.

Magyar Péter egyik megrökönyödést okozta a másik után első parlamenti ülésnapján (Fotó: Polyák Attila)

A heves jelenetek mellett ugyanakkor több kényes ügyben sem adott érdemi magyarázatot: nem tudta megnyugtatóan kezelni a vitatott államtitkári kinevezés körüli kritikákat, és a korábban felmerült jogi, illetve korrupciós kérdésekre sem reagált érdemben. Nehéz volt választani, de az Origo összegyűjtötte azt az öt momentumot, amely a parlamenti vita nézőiben a legnagyobb szekunder szégyenérzetet válthatta ki.

1. Tegeződés és kocsmai stílus

Az egyik legkínosabb jelenet kétségkívül Magyar Péter és Gulyás Gergely szóváltása volt, amely során a miniszterelnök ismét tegeződő, támadó stílusban próbált fölényeskedni a parlamentben.

A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor higgadtan és elegánsan kezelte a helyzetet, még úgy is, hogy maga is utalt arra: a régi személyes kapcsolat miatt számára sem egyértelmű, tegezze-e vagy magázza Magyar Pétert. Arra kérte a kormányfőt, hagyjon fel a kollektív sértegetéssel, mire Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy ha nem távoznak „Orbán Viktor bábjai” a közmédia éléről, akkor el fogják távolítani őket.

Gulyás azonban nem ment bele a személyeskedésbe, inkább ironikusan emlékeztette a miniszterelnököt arra, hogy véget ért a kampány, és ideje lenne a „Facebook-ellenzékiség” után valódi kormányzati munkát végezni.