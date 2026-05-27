Az 5 legméretesebb pofon, amikbe Magyar Péter beleszaladt első parlamenti ülésnapján

Napirend előtti felszólalása után a kormányfő több alkalommal is hangos közbeszólásokkal és bekiabálásokkal zavarta meg az ülést, ami a parlament tekintélyéhez méltatlan és politikailag is teljességgel védhetetlen magatartás. A miniszterelnöki pozíció hagyományosan higgadtságot, önfegyelmet és intézményi felelősséget követel meg. Magyar Péter azonban már ciklusának első heteiben látványosan szakított ezzel az alapvető normával, már-már az „ukrán parlamenti kultúra” durva és tettlegességig fajuló jeleneteit előidézve.
A heves jelenetek mellett ugyanakkor több kényes ügyben sem adott érdemi magyarázatot: nem tudta megnyugtatóan kezelni a vitatott államtitkári kinevezés körüli kritikákat, és a korábban felmerült jogi, illetve korrupciós kérdésekre sem reagált érdemben. Nehéz volt választani, de az Origo összegyűjtötte azt az öt momentumot, amely a parlamenti vita nézőiben a legnagyobb szekunder szégyenérzetet válthatta ki.
1. Tegeződés és kocsmai stílus
Az egyik legkínosabb jelenet kétségkívül Magyar Péter és Gulyás Gergely szóváltása volt, amely során a miniszterelnök ismét tegeződő, támadó stílusban próbált fölényeskedni a parlamentben.
A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor higgadtan és elegánsan kezelte a helyzetet, még úgy is, hogy maga is utalt arra: a régi személyes kapcsolat miatt számára sem egyértelmű, tegezze-e vagy magázza Magyar Pétert. Arra kérte a kormányfőt, hagyjon fel a kollektív sértegetéssel, mire Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy ha nem távoznak „Orbán Viktor bábjai” a közmédia éléről, akkor el fogják távolítani őket.
Gulyás azonban nem ment bele a személyeskedésbe, inkább ironikusan emlékeztette a miniszterelnököt arra, hogy véget ért a kampány, és ideje lenne a „Facebook-ellenzékiség” után valódi kormányzati munkát végezni.
2. Gergényi egykori helyettesének kinevezése
Komoly támadási felületet adott Magyar Péternek az is, hogy rendészeti államtitkárrá nevezte ki Tóth Gábort, aki a 2006-os őszi események idején a BRFK bűnügyi helyetteseként a rendőri vezetés egyik meghatározó figurája volt a Gyurcsány-kormány alatti brutális fellépések idején. A kinevezést az Országgyűlésben Gulyás Gergely is szóvá tette, emlékeztetve arra, hogy Tóth vezető pozícióból követte végig a szemkilövetésekkel, vízágyúzásokkal és tömeges előállításokkal járó rendőri akciókat.
Az ORFK 2007-es belső jelentése ráadásul több súlyos szakmai hiányosságot is feltárt a rendőri műveletekkel kapcsolatban, köztük azt, hogy nem készült megfelelő bűnügyi biztosítási terv sem – ez pedig éppen Tóth Gábor szakterületéhez tartozott.
Mindezek ellenére Magyar Péter mégis őt találta a legalkalmasabbnak arra, hogy a rendőrség munkáját felügyelje, amivel újabb súlyos politikai vitát és kellemetlen parlamenti perceket idézett elő saját maga számára.
3. Magyar Péter nyilvános veszekedése
Az ülés talán legbizarrabb jelenete akkor következett, amikor Magyar Péter a helyéről felpattanva odament Gulyás Gergelyhez, és a parlamenti patkó közötti folyosón kezdett vele heves vitába.
Az incidens sokak szerint olyan jelenetet idézett, amilyenre a rendszerváltás óta nem akadt példa a magyar parlamentben. A szóváltás tartalmát a közvetítésben nem lehetett pontosan hallani, de Magyar Péter láthatóan indulatosan, fenyegető fellépéssel próbálta számon kérni a Fidesz frakcióvezetőjét. A helyzet végül odáig fajult, hogy Forsthoffer Ágnes házelnöknek kellett közbelépnie. Bár név szerint nem említette a miniszterelnököt, egyértelműen arra kérte, hagyja abba a jelenetet és térjen vissza a helyére.
4. Besült az alkotmánymódosítás
Újabb kellemetlen politikai vereségként értékelték kormánypárti oldalon, hogy Magyar Péterék végül visszakozni kényszerültek az Alaptörvény egyik legfontosabb passzusának módosításától, amely kimondja:
Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.”
A tervezett változtatás már az első pillanatban komoly szakmai és politikai ellenállásba ütközött: mint ahogy Kocsis Máté felhívta rá a figyelmet, az alkotmányos önazonosság a magyar alkotmányosság egyik alapköve, amelyet még alkotmánymódosítással sem lehet egyszerűen kiiktatni. Végül a kormány kénytelen volt visszavonulót fújni. Gulyás Gergely szerint a visszalépés annak is köszönhető, hogy a Fidesz felszólalt az ügyben, illetve közel negyvenezer tiltakozó aláírás gyűlt össze rövid idő alatt.
A helyzetet különösen kínossá tette, hogy nemcsak jobboldali politikusok, hanem több baloldali és liberális jogász, közéleti szereplő is keményen bírálta az elképzelést.
5. A Mi Hazánk még vizsgálatot is kilátásba helyezett
Különösen kellemetlen perceket okozott Magyar Péternek az is, amikor Toroczkai László nyíltan megkérdőjelezte a Tisza Párt által kezdeményezett vizsgálóbizottságok hitelességét. A Mi Hazánk elnöke világossá tette: pártja nem támogatja, hogy az öt bejelentett vizsgálóbizottság mindegyikének élére tiszás képviselők kerüljenek. Toroczkai felszólalásában emlékeztette a miniszterelnököt arra is, hogy
korábban éveken át kötött szerinte túlárazott szerződéseket Balásy Gyulával, ezért kilátásba helyezte, hogy Magyar Pétert akár egy későbbi vizsgálóbizottság elé is beidézhetik.
A jelenet különösen azért hatott kínosan, mert Magyar Péter az elhangzott vádakra nem adott érdemi választ, inkább továbbterelte a vitát, ami sokak számára úgy tűnhetett, hogy nem kíván szembenézni a felvetett kérdésekkel.
Magyar Péter tehát már kormányfői ciklusának első heteiben is olyan magatartást tanúsított, ami jelentősen eltér a megszokottól. Az első parlamenti ülésnapon a miniszterelnök ahelyett, hogy erőt és méltóságot mutatott volna, inkább csak kínos jelenetekre futotta tőle. A kérdés az, hogy a kedden tanúsított viselkedés csupán egy kis kilengésként értelmezhető, vagy egy kialakulóban lévő parlamenti viselkedési formaként.