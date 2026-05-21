Szelfidömping és politikai celebkedés – ő Magyar Péter, a Facebook-kormányzás bajnoka!

Magyar Péter az elmúlt napokban ismét megmutatta, hogyan képzeli a „modern kormányzást”: leginkább Facebook-posztokkal és TikTok-videókkal. Kétnapos lengyelországi látogatása kapcsán például 12 Facebook-bejegyzés jelent meg a hivatalos oldalán, amelyek között olyan „izgalmas” és közérdeklődésre számot tartó tartalmak is szerepeltek, mint a repülőn ülés, reggelizés a miniszterekkel egy vonaton, vagy egy szélesen mosolygós szelfi Donald Tusk lengyel kormányfővel.
Egyik bejegyzésében odaszúrt a korábbi miniszterelnöknek is, megjegyezve: „Mennyivel uncsibb lehet katonai repcsin utazni”. Ez a példa jól szemlélteti, hogy
a miniszterelnök buliturnéba kezdett, láthatóan nem veszi komolyan a kormányzással járó felelősséget.
Minél több a villanó vaku, annál nagyobb a barátság
Kétnapos lengyelországi látogatása során Magyar Péter nagy hangsúlyt fektetett miniszterelnöki szerepének látványos bemutatására. Egyik posztjában például azt írta: „Négyszemközti egyeztetés Donald Tuskkal a lengyel miniszterelnöki rezidencia kertjében” – mintha maga a helyszín is jelentőséggel bírna, politikai teljesítménynek számítana.
A Varsóba vezető útja során Magyar Péter csettintgetve és énekelve vonult végig a vonaton, miközben a fotósok vakuinak kereszttüzében sütkérezett.
Az ezeréves lengyel–magyar barátság demonstrálása így inkább hatott gondosan megrendezett közösségimédia-performansznak, mint diplomáciai eseménynek. Amikor például Magyar Péter megérkezett a lengyel elnök rezidenciája elé és Donald Tusk fogadta,
a magyar kormányfő a számára új helyzetben úgy mozgott, mint elefánt a porcelánboltban.
A lengyel miniszterelnöknek egy ponton elege lett Magyar Péter esetlen pörgés-forgásából, finomam megragadta a karját és irányba állította. A diplomáciai protokollt jól láthatóan még gyakorolnia kell!
Napi hat poszt, nulla kormányzati teljesítmény
Miniszterelnöki kinevezése napjától, május 9-étől számítva
Magyar Péter eddig összesen 76 Facebook-posztot tett közzé, ami napi átlagban közel 6 bejegyzést jelent.
Ráadásul ebben még nincsenek benne a TikTokra feltöltött videók és egyéb tartalmak. Mindeközben az Országház tárgyalótermei konganak az ürességtől, a kampányban nagy dérrel-dúrral beígárt törvényhozási folyamat még el sem indult.
Összehasonlításképpen: Orbán Viktor miniszterelnökként jellemzően napi egy-két Facebook-posztot tett közzé, külföldi hivatalos útjai során pedig napi átlagban 2-3 bejegyzés jelent meg valóban fontos tárgyalásokról, találkozókról és döntésekről.
A Facebookon aktívak, a Parlamentben már kevésbé
Gulyás Gergelynek, a Fidesz frakcióvezetőjének is feltűnt, hogy Magyar Péter szívesebben szerepel a kamerák előtt, mint az Országházban. Szóvá is tette ezt egy posztban:
A Facebook-ellenzék lehet sikeres, de a Facebook-kormány és a Facebook-kormányzás szerintem nem”
– írta. Ennek következtében továbbra sem tudjuk, hogy a Tisza-kormány milyen törvényekkel vagy konkrét rendeletekkel készül irányítani az országot.
Közben az e hétre tervezett parlamenti ülést is elhalasztották, mivel nem érkeztek érdemi törvényjavaslatok.
Követhetetlen helyzet ez egy olyan kormánytól, amely a kampány során még történelmi változásokat ígért.
Magyar Péterék a kormányzás helyett az online haknizásra készültek fel
Az sem erősíti a felkészültség látszatát, hogy
Magyar Péter és kormánya elmulasztotta meghosszabbítani az ukrán gabonaimportra vonatkozó, május 13-án lejárt tilalmat.
Így ismét szabadon érkezhetett a szennyezett ukrán gabona Európába, illetve Magyarországra. A Fidesz emiatt – valóban felelős pártként működve – kezdeményezte az ukrán gabonatermékek tilalmát. A helyzetre Bóna Szabolcs agrárminiszter egy nappal később reagált a közösségi oldalán, ahol azt ígérte: a kormány már dolgozik a jogszabályokon, és hamarosan visszaállítja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek tiltását.
Miközben Magyar Péter naponta ontja a posztokat, az ország továbbra is válaszokat, döntéseket és valódi kormányzást vár. A Facebook algoritmusát lehet uralni, de egy országot nem lehet lájkokkal és gondosan beállított videókkal vezetni.