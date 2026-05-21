Szelfidömping és politikai celebkedés – ő Magyar Péter, a Facebook-kormányzás bajnoka!

Magyar Péter az elmúlt napokban ismét megmutatta, hogyan képzeli a „modern kormányzást”: leginkább Facebook-posztokkal és TikTok-videókkal. Kétnapos lengyelországi látogatása kapcsán például 12 Facebook-bejegyzés jelent meg a hivatalos oldalán, amelyek között olyan „izgalmas” és közérdeklődésre számot tartó tartalmak is szerepeltek, mint a repülőn ülés, reggelizés a miniszterekkel egy vonaton, vagy egy szélesen mosolygós szelfi Donald Tusk lengyel kormányfővel.

A közösségi média lett Magyar Péter munkahelye (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Egyik bejegyzésében odaszúrt a korábbi miniszterelnöknek is, megjegyezve: „Mennyivel uncsibb lehet katonai repcsin utazni”. Ez a példa jól szemlélteti, hogy

a miniszterelnök buliturnéba kezdett, láthatóan nem veszi komolyan a kormányzással járó felelősséget.

Minél több a villanó vaku, annál nagyobb a barátság

Kétnapos lengyelországi látogatása során Magyar Péter nagy hangsúlyt fektetett miniszterelnöki szerepének látványos bemutatására. Egyik posztjában például azt írta: „Négyszemközti egyeztetés Donald Tuskkal a lengyel miniszterelnöki rezidencia kertjében” – mintha maga a helyszín is jelentőséggel bírna, politikai teljesítménynek számítana.

A Varsóba vezető útja során Magyar Péter csettintgetve és énekelve vonult végig a vonaton, miközben a fotósok vakuinak kereszttüzében sütkérezett.

Az ezeréves lengyel–magyar barátság demonstrálása így inkább hatott gondosan megrendezett közösségimédia-performansznak, mint diplomáciai eseménynek. Amikor például Magyar Péter megérkezett a lengyel elnök rezidenciája elé és Donald Tusk fogadta,

a magyar kormányfő a számára új helyzetben úgy mozgott, mint elefánt a porcelánboltban.

A lengyel miniszterelnöknek egy ponton elege lett Magyar Péter esetlen pörgés-forgásából, finomam megragadta a karját és irányba állította. A diplomáciai protokollt jól láthatóan még gyakorolnia kell!