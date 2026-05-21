Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Olvasta?

Megtámadták XIV. Leó pápát – képek

Magyar Péter

Szelfidömping és politikai celebkedés – ő Magyar Péter, a Facebook-kormányzás bajnoka!

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelországi hivatalos látogatása sotán Magyar Péter nagy hangsúlyt fektetett miniszterelnöki státuszának látványos bemutatására. Két nap alatt 12 fotót, illetve videót osztott meg a közösségi oldalán, ám ezek egy részének a lájkvadászaton kívül szinte semmilyen politikai üzenete, haszna nem volt. Egyre inkább kirajzolódik, hogy Magyar Péter számára fontosabb a politikai „celebkedés” mint a parlamenti munka, amelyre még a kampányban ígéretet tett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterkormányzásinfluenszerGulyás Gergelyukrán gabonatörvényhozásFacebookTisza-kormány

Magyar Péter az elmúlt napokban ismét megmutatta, hogyan képzeli a „modern kormányzást”: leginkább Facebook-posztokkal és TikTok-videókkal. Kétnapos lengyelországi látogatása kapcsán például 12 Facebook-bejegyzés jelent meg a hivatalos oldalán, amelyek között olyan „izgalmas” és közérdeklődésre számot tartó tartalmak is szerepeltek, mint a repülőn ülés, reggelizés a miniszterekkel egy vonaton, vagy egy szélesen mosolygós szelfi Donald Tusk lengyel kormányfővel.

Magyar Péter
A közösségi média lett Magyar Péter munkahelye (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Egyik bejegyzésében odaszúrt a korábbi miniszterelnöknek is, megjegyezve: „Mennyivel uncsibb lehet katonai repcsin utazni”. Ez a példa jól szemlélteti, hogy 

a miniszterelnök buliturnéba kezdett, láthatóan nem veszi komolyan a kormányzással járó felelősséget.

Minél több a villanó vaku, annál nagyobb a barátság

Kétnapos lengyelországi látogatása során Magyar Péter nagy hangsúlyt fektetett miniszterelnöki szerepének látványos bemutatására. Egyik posztjában például azt írta: „Négyszemközti egyeztetés Donald Tuskkal a lengyel miniszterelnöki rezidencia kertjében” – mintha maga a helyszín is jelentőséggel bírna, politikai teljesítménynek számítana.  

A Varsóba vezető útja során Magyar Péter csettintgetve és énekelve vonult végig a vonaton, miközben a fotósok vakuinak kereszttüzében sütkérezett.

Az ezeréves lengyel–magyar barátság demonstrálása így inkább hatott gondosan megrendezett közösségimédia-performansznak, mint diplomáciai eseménynek. Amikor például Magyar Péter megérkezett a lengyel elnök rezidenciája elé és Donald Tusk fogadta

a magyar kormányfő a számára új helyzetben úgy mozgott, mint elefánt a porcelánboltban.

A lengyel miniszterelnöknek egy ponton elege lett Magyar Péter esetlen pörgés-forgásából, finomam megragadta a karját és irányba állította. A diplomáciai protokollt jól láthatóan még gyakorolnia kell! 

Magyar Péternek évekig rémálmai lesznek – így fogadták a miniszterelnököt Lengyelországban

Napi hat poszt, nulla kormányzati teljesítmény

Miniszterelnöki kinevezése napjától, május 9-étől számítva

Magyar Péter eddig összesen 76 Facebook-posztot tett közzé, ami napi átlagban közel 6 bejegyzést jelent.

Ráadásul ebben még nincsenek benne a TikTokra feltöltött videók és egyéb tartalmak. Mindeközben az Országház tárgyalótermei konganak az ürességtől, a kampányban nagy dérrel-dúrral beígárt törvényhozási folyamat még el sem indult.  

Összehasonlításképpen: Orbán Viktor miniszterelnökként jellemzően napi egy-két Facebook-posztot tett közzé, külföldi hivatalos útjai során pedig napi átlagban 2-3 bejegyzés jelent meg valóban fontos tárgyalásokról, találkozókról és döntésekről.

Magyar Péter
Magyar Péter búcsúszelfije Donald Tuskkal. A magyar kormányfő elégedetten mosolyog, akár egy bulizó gimnazista, míg lengyel hivatali kollégája arcáról egészen más érzések olvashatók le (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A Facebookon aktívak, a Parlamentben már kevésbé

Gulyás Gergelynek, a Fidesz frakcióvezetőjének is feltűnt, hogy Magyar Péter szívesebben szerepel a kamerák előtt, mint az Országházban. Szóvá is tette ezt egy posztban:

A Facebook-ellenzék lehet sikeres, de a Facebook-kormány és a Facebook-kormányzás szerintem nem”

 – írta. Ennek következtében továbbra sem tudjuk, hogy a Tisza-kormány milyen törvényekkel vagy konkrét rendeletekkel készül irányítani az országot.

Közben az e hétre tervezett parlamenti ülést is elhalasztották, mivel nem érkeztek érdemi törvényjavaslatok. 

Követhetetlen helyzet ez egy olyan kormánytól, amely a kampány során még történelmi változásokat ígért. 

Gulyás Gergely: A Tisza-kormány miatt veszélybe kerülhetnek a magyar gazdák

Magyar Péterék a kormányzás helyett az online haknizásra készültek fel

Az sem erősíti a felkészültség látszatát, hogy 

Magyar Péter és kormánya elmulasztotta meghosszabbítani az ukrán gabonaimportra vonatkozó, május 13-án lejárt tilalmat. 

Így ismét szabadon érkezhetett a szennyezett ukrán gabona Európába, illetve Magyarországra. A Fidesz emiatt – valóban felelős pártként működve – kezdeményezte az ukrán gabonatermékek tilalmát. A helyzetre Bóna Szabolcs agrárminiszter egy nappal később reagált a közösségi oldalán, ahol azt ígérte: a kormány már dolgozik a jogszabályokon, és hamarosan visszaállítja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek tiltását. 

Miközben Magyar Péter naponta ontja a posztokat, az ország továbbra is válaszokat, döntéseket és valódi kormányzást vár. A Facebook algoritmusát lehet uralni, de egy országot nem lehet lájkokkal és gondosan beállított videókkal vezetni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!