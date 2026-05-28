Magyar Péter nagy rajongója Takács Péternek, aki imádja a miniszterelnök minden mozdulatát

Többen kérdeztétek, hogy miért kritizálom a csodás miniszterelnök urat, aki új „minőséget" hozott a parlamentbe. Most őszintén elmondtam róla a véleményem a független sajtónak (Hír TV) – írta Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtöki videóbejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter láthatóan kiemelt figyelmet fordít rá.
A politikus elmondta, a Tisza-kormány miniszterelnöke megtalálta őt a szerdai parlamenti ülésen azzal, hogy ne telefonozzon, miközben Magyar pont ezt teszi és még arra is felhívta Takács figyelmét, hogy oldja fel a tiltását az oldalán, erre csak annyit mondott Takács Péter:
Magyar Péter rendszeresen követi Takács Pétert
Hát nincs is nálam letiltva. Rendszeresen követ engem. Szerintem nagy rajongóm a miniszterelnök úr, szokta követni a Facebook oldalamat, szerintem a humoromat is csípi, ennek köszönhető, hogy személyes érdeklődéssel van irántam.”
Magyar Péter parlamenti ámokfutásával kapcsolatban annyit tett hozzá a fideszes politikus irónikusan, hogy
Csodálatos! Egy igazi államférfit látunk a magyar országgyűlésben. Imádom minden mozdulatát."