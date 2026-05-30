Magyar Péter a Parlamentben szidta Magyarországot, Rétvári Bence két pontban is megcáfolta a kormányfőt

A miniszterelnök a megszűnt SZDSZ és a megszűnés szélére kerülő Momentum stílusát megidézve az Európa Unió legszegényebb és legkorruptabb tagállamának nevezte Magyarországot az Országgyűlésben.

A nem túl hazafias gondolatmenetre Rétvári Bence reagált, aki videós posztját azzal indította, hogy ez volt "Magyar Péter legtöbbször elmondott hazugsága a parlamentben." Éppen ezért úgy gondolta, hogy érdemes helyre tenni a dolgokat.

A szegénység kapcsán leszögezte, hogy az Európai Unió saját hivatalos kimutatása szerint az Unióban magasabb a szegénység kockázatával élők aránya, mint Magyarországon. "Az Unióban ez 20,9 százalék, Magyarországon alacsonyabb, 19,5 százalék. Tehát Magyarországon kevesebb ember él a szegénység kockázatával, mint az uniós átlag" - részletezte, majd hozzátette, hogy

a jó eredmény annak is köszönhető, hogy a 2010 és 2026 közötti időszakban 1,3 millió ember került ki a szegénység kockázatából a középosztályba.

Majd rátérve Magyar másik vádjára, a korrupcióra, úgy fogalmazott, hogy azok, akik ilyesmit állítanak,Ezen a ponton mindig olyan szervezeteknek a kimutatására hivatkoznak, amelyek a Nyílt Társadalom Alapítványhoz kapcsolódnak, vagy onnan kapják a finanszírozásuk egy részét.

Ezen a ponton Rétvári felhozta a Világbank kimutatását, ami arról szól, hogy a cégek milyen arányban találkoztak korrupcióval a mindennapi működésük során. "Ilyenről a magyar cégek 1,2 százaléka számolt be, ami sokkal kedvezőbb adat, mint a lengyel vagy a spanyol vagy sok másik európai szám. És nagyjából egy szinten vagyunk Ausztriával vagy Franciaországgal" - fejtette ki. Végül a fideszes politikus összegezte az eddigieket: