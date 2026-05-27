Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Olvasta?

Óriásit csúsztatott Magyar Péter

Magyar Péter

Amilyen elegáns Magyar Péter öltönye, annyira erőszakos a stílusa

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári Bence országgyűlési képviselő élesen bírálta a miniszterelnök parlamenti viselkedését. Magyar Péter keddi felszólalása és megnyilvánulásai szerinte elfogadhatatlanok és Országgyűléshez méltatlanok voltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterOrszággyűlésRétvári Bence

Rétvári Bence bejegyzése szerint Magyar Péter nem tudta kontrollálni magát a keddi parlamenti ülésen, folyamatosan közbeszólt, személyeskedett, és többször megszegte a házszabályt. A képviselő azt is kiemelte, hogy Magyar Péter nem volt hajlandó végighallgatni más felszólalókat, és ezzel akadályozta a parlamenti munkát.

Magyar Péter viselkedése többek szerint is vállalhatatlan volt (Fotó: Polyák Attila/Origo)
Magyar Péter viselkedése többek szerint is vállalhatatlan volt (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Magyar Péter viselkedése többek szerint is vállalhatatlan volt

Rétvári szerint elfogadhatatlan volt az is, hogy Magyar Péter az ülés közben egy ponton erőszakosan odalépett Gulyás Gergelyhez, ami a kulturált vitára való képtelenségét bizonyítja.

Folyamatosan bekiabált, folyamatosan személyeskedett. A Házszabály alól kivonta önmagát és mindent megengedett magának. Hiába figyelmeztette a házelnök, folytatta tovább. 

Senkit sem volt hajlandó végighallgatni, csak saját magát. Senkit se akart engedni szóhoz jutni. Nem bírta elviselni, hogy más beszéljen, hogy egy pillanatig is másra figyeljenek, mint rá”

– írta a képviselő.

A bejegyzésben hangsúlyozta: a miniszterelnök viselkedése a házelnöki figyelmeztetések ellenére sem változott.

Amilyen elegáns az öltönye, annyira erőszakos a stílusa”

–  fogalmazott és hozzátette, hogy ez a magatartás nem méltó a magyar Országgyűléshez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!