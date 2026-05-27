Amilyen elegáns Magyar Péter öltönye, annyira erőszakos a stílusa

Rétvári Bence bejegyzése szerint Magyar Péter nem tudta kontrollálni magát a keddi parlamenti ülésen, folyamatosan közbeszólt, személyeskedett, és többször megszegte a házszabályt. A képviselő azt is kiemelte, hogy Magyar Péter nem volt hajlandó végighallgatni más felszólalókat, és ezzel akadályozta a parlamenti munkát.

Magyar Péter viselkedése többek szerint is vállalhatatlan volt (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Magyar Péter viselkedése többek szerint is vállalhatatlan volt

Rétvári szerint elfogadhatatlan volt az is, hogy Magyar Péter az ülés közben egy ponton erőszakosan odalépett Gulyás Gergelyhez, ami a kulturált vitára való képtelenségét bizonyítja.

Folyamatosan bekiabált, folyamatosan személyeskedett. A Házszabály alól kivonta önmagát és mindent megengedett magának. Hiába figyelmeztette a házelnök, folytatta tovább. Senkit sem volt hajlandó végighallgatni, csak saját magát. Senkit se akart engedni szóhoz jutni. Nem bírta elviselni, hogy más beszéljen, hogy egy pillanatig is másra figyeljenek, mint rá”

– írta a képviselő.

A bejegyzésben hangsúlyozta: a miniszterelnök viselkedése a házelnöki figyelmeztetések ellenére sem változott.

Amilyen elegáns az öltönye, annyira erőszakos a stílusa”

– fogalmazott és hozzátette, hogy ez a magatartás nem méltó a magyar Országgyűléshez.