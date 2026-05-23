Az RTL-nek adta első nagy interjúját Magyar Péter

A korábban rögzített interjúban a kormányfő több fontos bejelentést is tett. Elmondása szerint már augusztusban megérkezhet a családoknak szánt, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás. Emellett arról is beszélt, hogy ősszel a nyugdíjasok SZÉP-kártyára érkező támogatást kaphatnak.

A beszélgetés során szóba kerültek az uniós források is. Magyar Péter azt állította, hogy jövő csütörtökön aláírhatják azt a politikai megállapodást az Európai Unióval, amely megnyithatja az utat a korábban felfüggesztett pénzek kifizetése előtt – írta a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök gazdasági várakozásairól is beszélt. Szerinte idén 2 százalékos gazdasági növekedést érhet el Magyarország.