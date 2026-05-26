Ezentúl az RTL lesz az etalon a Magyar Kormány számára?

Valószínűleg már csak keveseknek nem tűnt fel, hogy a Tisza-kormány és az RTL Klub kereskedelmi televízió között szokatlanul szoros kapcsolat alakult ki. Ennek legutóbbi jelét Panyi Miklóstól, a Fidesz országgyűlési klpviselőjétől tudta meg a nyilvánosság, amikor arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter képviselőtársai az RTL költségvetését tekintik etalonnak.
Ma a Költségvetési Bizottság ülésén a Tisza Párt az RTL Klub költségvetésére hivatkozott a közmédia 2025-ös beszámolója kapcsán – adott tájékoztatát Panyi Miklós a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője utalt arra is, hogy Magyar Péter kormánya több szálon kötődik a kerekedelmi telvízióhoz, amely május 23-án egy a kormányfővel készült alákérdezős, baráti interjút közölt.
Ez is mutatja, hogy ahogyan Németh Balázs vagyok megírta, a külföldi tulajdonú “független” média hivatalosan is megérkezett a kormányba – utalt Panyi Miklós a frakciótársa által értékelt alákérdezős miniszterelnöki interjúra, amelyről az Origo is hírt adott.
