Magyar Péter saját állításával ment szembe – mégsem úgy voltak a számok

Márciusban, még a kampányidőszakban Magyar Péter arról beszélt, hogy a benzin ára azért magas Magyarországon, mert a kormány jelentősen megemelte az adóterheket. Úgy fogalmazott: 2010-ben 330 forint volt egy liter benzin, míg most 600 forint felett van, és ezért szerinte nem külső tényezők, hanem kormányzati döntések felelősek.
Ehhez képest májusban, már miniszterelnökként egy másik megközelítést emelt ki. Egy bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a benzinárakkal kapcsolatos kérdések előtt érdemes megnézni a kőolaj világpiaci árát, utalva arra, hogy az jelentős hatással van az üzemanyagárakra.
A Fidesz-frakció közösségi oldalán közzétett összehasonlítás szerint azonban a számok nem támasztják alá ezt az érvelést. A bejegyzésben azt írták: március 17-én egy hordó brent olaj ára mintegy 34 775 forint volt, míg május 13-án körülbelül 32 290 forint, vagyis alacsonyabb, mint a kampányidőszakban.
A frakció szerint ez azt jelenti, hogy a világpiaci ár csökkenése mellett nehezen indokolható a korábbi állítás, miszerint a magas üzemanyagárak kizárólag kormányzati intézkedések következményei lennének.
A Fidesz-frakció bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyar Péter kérte, mi megnéztük”, majd hozzátették, hogy az új kormányt már semmi sem akadályozza abban, hogy teljesítse a kampányban tett ígéreteit.
Mint ismert, kampányígérete ellenére az újonnan beiktatott miniszterelnök, Magyar Péter első kormányülésén bejelentette: egyelőre nem vezetik be a korábban követelt 480 forintos benzinárstopot.