Magyar Péter saját állításával ment szembe – mégsem úgy voltak a számok

Márciusban, még a kampányidőszakban Magyar Péter arról beszélt, hogy a benzin ára azért magas Magyarországon, mert a kormány jelentősen megemelte az adóterheket. Úgy fogalmazott: 2010-ben 330 forint volt egy liter benzin, míg most 600 forint felett van, és ezért szerinte nem külső tényezők, hanem kormányzati döntések felelősek.

Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ehhez képest májusban, már miniszterelnökként egy másik megközelítést emelt ki. Egy bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a benzinárakkal kapcsolatos kérdések előtt érdemes megnézni a kőolaj világpiaci árát, utalva arra, hogy az jelentős hatással van az üzemanyagárakra.

A Fidesz-frakció közösségi oldalán közzétett összehasonlítás szerint azonban a számok nem támasztják alá ezt az érvelést. A bejegyzésben azt írták: március 17-én egy hordó brent olaj ára mintegy 34 775 forint volt, míg május 13-án körülbelül 32 290 forint, vagyis alacsonyabb, mint a kampányidőszakban.

A frakció szerint ez azt jelenti, hogy a világpiaci ár csökkenése mellett nehezen indokolható a korábbi állítás, miszerint a magas üzemanyagárak kizárólag kormányzati intézkedések következményei lennének.

A Fidesz-frakció bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyar Péter kérte, mi megnéztük”, majd hozzátették, hogy az új kormányt már semmi sem akadályozza abban, hogy teljesítse a kampányban tett ígéreteit.

Mint ismert, kampányígérete ellenére az újonnan beiktatott miniszterelnök, Magyar Péter első kormányülésén bejelentette: egyelőre nem vezetik be a korábban követelt 480 forintos benzinárstopot.