Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

Fontos

Orbán Viktor mondott egy nagyon biztató dolgot a Fidesz szavazóinak

Magyar Péter

Magyar Péter saját állításával ment szembe – mégsem úgy voltak a számok

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két különböző időpontban tett, egymással nehezen összeegyeztethető kijelentések kerültek elő Magyar Péter részéről a benzinárakkal kapcsolatban. A Fidesz-frakció szerint a számok nem támasztják alá a miniszterelnök érvelését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterfideszforintminiszterelnök

Márciusban, még a kampányidőszakban Magyar Péter arról beszélt, hogy a benzin ára azért magas Magyarországon, mert a kormány jelentősen megemelte az adóterheket. Úgy fogalmazott: 2010-ben 330 forint volt egy liter benzin, míg most 600 forint felett van, és ezért szerinte nem külső tényezők, hanem kormányzati döntések felelősek.

Budapest, 2026. április 17. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ehhez képest májusban, már miniszterelnökként egy másik megközelítést emelt ki. Egy bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a benzinárakkal kapcsolatos kérdések előtt érdemes megnézni a kőolaj világpiaci árát, utalva arra, hogy az jelentős hatással van az üzemanyagárakra.

A Fidesz-frakció közösségi oldalán közzétett összehasonlítás szerint azonban a számok nem támasztják alá ezt az érvelést. A bejegyzésben azt írták: március 17-én egy hordó brent olaj ára mintegy 34 775 forint volt, míg május 13-án körülbelül 32 290 forint, vagyis alacsonyabb, mint a kampányidőszakban.

A frakció szerint ez azt jelenti, hogy a világpiaci ár csökkenése mellett nehezen indokolható a korábbi állítás, miszerint a magas üzemanyagárak kizárólag kormányzati intézkedések következményei lennének.

A Fidesz-frakció bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyar Péter kérte, mi megnéztük”, majd hozzátették, hogy az új kormányt már semmi sem akadályozza abban, hogy teljesítse a kampányban tett ígéreteit.

Mint ismert, kampányígérete ellenére az újonnan beiktatott miniszterelnök, Magyar Péter első kormányülésén bejelentette: egyelőre nem vezetik be a korábban követelt 480 forintos benzinárstopot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!