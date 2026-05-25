Orbán Viktor

Magyar Péter a saját csapdájába eshet a „Lex Orbán” miatt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Alig pár nappal azután, hogy a miniszterelnök sógora benyújtotta az Alaptörvény 16. módosítását, Tényi István közérdekű bejelentést tett. A jogász Magyar Péternek címzett dokumentumban jelzi, hogy Melléthei-Barna Márton javaslata komoly alkotmányjogi aggályokat vet fel, és rámutat a javaslat potenciális jogállamiságot érintő veszélyeire – mutatott rá a Tűzfalcsoport.
Orbán ViktorMagyar Péter politikájaAlaptörvény módosításLex OrbánTisza-kormányMagyar Péter

A Tűzfalcsoport birtokába került Tényi István közérdekű bejelentése, amely rávilágít a Tisza párti javaslat alkotmányjogi problémáira.

Magyar Péter saját magának állított politikai csapdát a „Lex Orbán"-nal Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Magyar Péter eltüntetné fő riválisát

A 2026. május 20-án benyújtott indítvány szerint a miniszterelnök mandátuma összesen nyolc évre lenne korlátozva. A javaslat indoklása szerint ez a „jogállam helyreállítását” és a közhatalom időbeli korlátozását szolgálná. A tervezet 2026. május 27-én kerülne az Országgyűlés napirendjére.

A módosítás egyértelműen Orbán Viktor több mint két évtizedes miniszterelnöki pályafutására (1998–2002, valamint 2010-2026) utal, aki a javaslat elfogadása esetén automatikusan kizárásra kerülne a jövőbeli indulásból.

Tényi István szerint alkotmányellenes a javaslat

Tényi István több alapvető jogállami elvre hivatkozik.

  1. A „láthatatlan alkotmány” és a megváltoztathatatlan alapelvek

Tényi Sólyom László, az Alkotmánybíróság első elnökének álláspontjára hivatkozik, miszerint egy alkotmány nem csupán a szövegben foglalt szabályok halmaza, hanem mögötte áll egy koherens érték- és jogrendszer.

2. Jogbiztonság és visszamenőlegesség tilalma

A javaslat visszamenőleges hatállyal számolná a mandátumokat 1990-től. Ez sérti a jogbiztonság alapelvét, amelyet az Alkotmánybíróság számos döntésében kiemelt. A jogszabály nem lehet „személyre szabott”, mert ez ellentétes a jogegyenlőség elvével.

3. Jogállamiság és demokrácia

Tényi szerint a javaslat nem általános, elvont szabályt alkot, hanem egy konkrét politikai cél ellen irányul. Ez alááshatja azt a jogállami narratívát, amelyet a jelenlegi kormányzat is hangoztat.

A dokumentum több Alkotmánybírósági Határozatra és nemzetközi jogi szempontokra hivatkozik:

  • A jogállamiság és a jogbiztonság egymástól elválaszthatatlan.
  • Az Alaptörvény módosítása nem lehet önkényes, különösen nem irányulhat egy konkrét személy kizárására.
  • Az Európai Unió joggyakorlata és a nemzetközi normák is érzékenyen kezelik a visszamenőleges hatályú, személyre szabott szabályozásokat.

Tényi István arra kéri a Kormányt, hogy ne támogassa a javaslatot, és az Alkotmánybírósághoz forduljon a 24. cikk (2) bekezdése alapján.

A helyzet különösen kényes Magyar Péter számára 

A Tisza Párt korábban éppen a „hatalomkoncentráció” és a „végtelen mandátum” ellen kampányolt. Most saját eszközeivel szembesül: egy olyan módosítást támogatnak, amely pontosan azt a módszert alkalmazza, amit korábban az előző kormányzás tekintetében sokszor kritizáltak – azaz a jog eszközeivel történő politikai retorziót. 

A politikai csapda ugyanakkor készen van: ha Magyar Péter támogatja a javaslatot, saját „jogállam-helyreállítási” ígéretét ássa alá. Ha ellenzi, akkor pedig „Orbán védelmezőjeként” jelenhet meg a nyilvánosság előtt.

 

