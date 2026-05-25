Magyar Péter a saját csapdájába eshet a „Lex Orbán” miatt

A Tűzfalcsoport birtokába került Tényi István közérdekű bejelentése, amely rávilágít a Tisza párti javaslat alkotmányjogi problémáira.

Magyar Péter eltüntetné fő riválisát

A 2026. május 20-án benyújtott indítvány szerint a miniszterelnök mandátuma összesen nyolc évre lenne korlátozva. A javaslat indoklása szerint ez a „jogállam helyreállítását” és a közhatalom időbeli korlátozását szolgálná. A tervezet 2026. május 27-én kerülne az Országgyűlés napirendjére.

A módosítás egyértelműen Orbán Viktor több mint két évtizedes miniszterelnöki pályafutására (1998–2002, valamint 2010-2026) utal, aki a javaslat elfogadása esetén automatikusan kizárásra kerülne a jövőbeli indulásból.

Tényi István szerint alkotmányellenes a javaslat

Tényi István több alapvető jogállami elvre hivatkozik.

A „láthatatlan alkotmány” és a megváltoztathatatlan alapelvek

Tényi Sólyom László, az Alkotmánybíróság első elnökének álláspontjára hivatkozik, miszerint egy alkotmány nem csupán a szövegben foglalt szabályok halmaza, hanem mögötte áll egy koherens érték- és jogrendszer.

2. Jogbiztonság és visszamenőlegesség tilalma

A javaslat visszamenőleges hatállyal számolná a mandátumokat 1990-től. Ez sérti a jogbiztonság alapelvét, amelyet az Alkotmánybíróság számos döntésében kiemelt. A jogszabály nem lehet „személyre szabott”, mert ez ellentétes a jogegyenlőség elvével.

3. Jogállamiság és demokrácia

Tényi szerint a javaslat nem általános, elvont szabályt alkot, hanem egy konkrét politikai cél ellen irányul. Ez alááshatja azt a jogállami narratívát, amelyet a jelenlegi kormányzat is hangoztat.

A dokumentum több Alkotmánybírósági Határozatra és nemzetközi jogi szempontokra hivatkozik:

A jogállamiság és a jogbiztonság egymástól elválaszthatatlan.

Az Alaptörvény módosítása nem lehet önkényes, különösen nem irányulhat egy konkrét személy kizárására.

Az Európai Unió joggyakorlata és a nemzetközi normák is érzékenyen kezelik a visszamenőleges hatályú, személyre szabott szabályozásokat.

Tényi István arra kéri a Kormányt, hogy ne támogassa a javaslatot, és az Alkotmánybírósághoz forduljon a 24. cikk (2) bekezdése alapján.