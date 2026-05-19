Alakul Magyar Péter slimfit médiakörnyezete

A választások óta feltűnően kerüli a klasszikus interjúhelyzeteket a Tisza Párt vezetője. Magyar Péter ugyan rendszeresen jelentkezik saját közösségi felületein, tart sajtótájékoztatókat, és rövid nyilatkozatokat tesz közzé, de hosszabb, érdemi kérdezz-felelek típusú beszélgetésekbe alig megy bele.
A választások óta látványosan eltűntek a hosszabb, valódi kérdéseket tartalmazó interjúk Magyar Péter nyilvános szereplései közül. A Tisza Párt vezetője április 12. óta kizárólag a közmédiába volt hajlandó bemenni, miközben az őt korábban töretlenül támogató, és a vele szemben kritikus vagy független sajtó megkereséseit feltűnően kerüli – írta a Magyar Nemzet kedden.

Az új Országgyűlés alakuló ülése - A Tisza Párt rendezvénye a Kossuth téren, AtiszaPártrendezvénye, Magyar Péter miniszterelnök, MagyarPéterminiszterelnök, 2026. május 9., 2026.05.09.
Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke a párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényén az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én
Fotó: Hatlaczki Balázs

A lap megjegyzi, a miniszterelnök mostanáig

  • nem adott hosszabb interjút a Partizánnak,
  • nem ült be az ATV Egyenes beszéd című műsorába,
  • és nem vállalt többórás beszélgetést sem a Telex, sem a 444 stábjával.
Magyar Péter szűkre szabta a kereteket

A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet arra is, hogy

miközben a kampányidőszakban rendszeresen bírálta a nyilvánosság állapotát és a politikusok elszámoltathatóságának hiányát, kormányra kerülése után Magyar maga is szűkre szabott médiakörnyezetben kommunikál.

