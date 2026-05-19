Alakul Magyar Péter slimfit médiakörnyezete

A választások óta látványosan eltűntek a hosszabb, valódi kérdéseket tartalmazó interjúk Magyar Péter nyilvános szereplései közül. A Tisza Párt vezetője április 12. óta kizárólag a közmédiába volt hajlandó bemenni, miközben az őt korábban töretlenül támogató, és a vele szemben kritikus vagy független sajtó megkereséseit feltűnően kerüli – írta a Magyar Nemzet kedden.
A lap megjegyzi, a miniszterelnök mostanáig
- nem adott hosszabb interjút a Partizánnak,
- nem ült be az ATV Egyenes beszéd című műsorába,
- és nem vállalt többórás beszélgetést sem a Telex, sem a 444 stábjával.
Magyar Péter szűkre szabta a kereteket
A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet arra is, hogy
miközben a kampányidőszakban rendszeresen bírálta a nyilvánosság állapotát és a politikusok elszámoltathatóságának hiányát, kormányra kerülése után Magyar maga is szűkre szabott médiakörnyezetben kommunikál.
