Telex-kommentelő: „Volt egy sejtésem, hogy a Tiszában is a bratyik kapnak pozíciót”

Miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök, családi vállalkozásként kezdi kezelni az ország irányítását – legfeljebb haverokat enged a húsosfazék közelébe, a szakmaiság látszatát sem keltve – a kommentelők véleményei alapján már most érzékelhető egyfajta csalódottság.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza és Magyar Péter elnök

A Tisza Pártra szavazók már most nem azt kapják, amit Magyar Péter ígért, és ezt szóvá is teszik – írta a Magyar Nemzet pénteken, citálva több, a Telex cikkéhez véleményt író olvasójuk mondatait:

Tényleg? Ez a rendszerváltás?”

– olvasható a lapban.

Tehát kell valaki, aki felszámolja a korrupciót, a nepotizmust és biztosítja a törvény előtti egyenlőséget. És mit ad isten, pont a sógor a megfelelő erre. Én abszolút nem kérdőjelezem meg a szakmai felkészültséget, de tényleg nincs senki más, aki alkalmas a feladatra?”

– tette fel a kérdést egy másik kommentelő.

Magyar Péter a szavazóinak egy része szerint is hibát vétett