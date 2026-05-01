Meghökkentő! Mutatjuk, hogy kit választott Magyar Péter új belügyminiszternek!

Magyar Péter

Telex-kommentelő: „Volt egy sejtésem, hogy a Tiszában is a bratyik kapnak pozíciót”

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ébredeznek az elvakult tiszás szavazók. A hozzászólók felróják a Tisza Pártnak, hogy ez ugyanaz az uram-bátyám rendszer, amelyről Magyar Péter azt ígérte, hogy eltörlik. A kommentelők véleményei alapján már most érzékelhető egyfajta csalódottság, a Tisza Pártra szavazók már most elégedetlenek.
Miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök, családi vállalkozásként kezdi kezelni az ország irányítását – legfeljebb haverokat enged a húsosfazék közelébe, a szakmaiság látszatát sem keltve – a kommentelők véleményei alapján már most érzékelhető egyfajta csalódottság.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza és Magyar Péter elnök
Fotó: Youtube képernyőkép 

A Tisza Pártra szavazók már most nem azt kapják, amit Magyar Péter ígért, és ezt szóvá is teszik – írta a Magyar Nemzet pénteken, citálva több, a Telex cikkéhez véleményt író olvasójuk mondatait:

Tényleg? Ez a rendszerváltás?”

– olvasható a lapban.

Tehát kell valaki, aki felszámolja a korrupciót, a nepotizmust és biztosítja a törvény előtti egyenlőséget. És mit ad isten, pont a sógor a megfelelő erre. Én abszolút nem kérdőjelezem meg a szakmai felkészültséget, de tényleg nincs senki más, aki alkalmas a feladatra?”

– tette fel a kérdést egy másik kommentelő.

Magyar Péter a szavazóinak egy része szerint is hibát vétett

Azért ezt érdemes lett volna jobban megfontolni. Ez Magyar Péter első komoly hibája.”

 

