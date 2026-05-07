Miniszterelnöki sógorminiszter, milliókat adományozó kormánytag – ezen témák elől menekültek a tiszás politikusok

A Hír TV munkatársa arról kérdezte a Tisza Párt leendő minisztereit és képviselőit, hogy mit gondolnak Magyar Péter azon lépéséről, mely szerint a beiktatását váró miniszterelnök a saját sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek – írja a Mandiner. A nepotizmus gyanúja mellett arra is választ várt a riporter, hogy a leendő Tisza-kormányban elvárás-e, hogy az kaphat tárcát, aki előtte milliókat adományozott a pártnak.

Magyar Péter a sógorát nevezné ki igazságügyi miniszternek

Magyar Péter kellemetlen helyzetbe hozta a tiszás politikusokat

Hegedűs Zsolt jövőbeli egészségügyi miniszter szerint ez egy olyan különleges döntés volt, amelyet Magyar Péter és a rokona közti bizalmi viszony indokolt.

Hegedűssel ellentétben azonban a Tisza több képviselője is menekülőre fogta a kérdés hallatán. A videón is jól látható, hogy a párt munkatársai a Parlament épülete felé rohanva azzal mentegetőznek, hogy ők még nem képviselők és a beiktatásukig „még sok dolguk van”.

Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtófőnöke sem volt túl közlékeny Melléthei kinevezése kapcsán. Ezen felül – a korábban megkérdezett képviselőkhöz hasonlóan – arra a kérdésre sem kívánt válaszolni, hogy a Melléthei által a Tisza Pártnak adományozott milliók mennyire segíthették elő az igazságügyi miniszter kinevezését, esetleg a Tiszán belül más tisztségviselőknél felmerült-e az adományozás hatására történő kinevezés, azaz a korrupció.