Magyar Péter azonnal visszaszólt Sulyoknak: tovább mélyül az alkotmányos konfliktus

Újabb fordulatot vett a miniszterelnök és a köztársasági elnök közötti konfliktus, miután Sulyok Tamás bejelentette, hogy a Velencei Bizottság segítségét kéri a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez – írta meg az Index. Magyar Péter nem váratott sokáig magára a válasszal, és a közösségi médiában személyes hangvételű üzenetben reagált az államfő lépésére.
Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért… és a magára hagyott és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide”
– írta a miniszterelnök.
A Velencei Bizottsághoz fordult az államfő
Sulyok Tamás szerint aggasztó, ha az alkotmányos követelményekre nem kötelező mérceként, hanem a törvényhozás útjában álló akadályként tekintenek. A Sándor-palota közlése szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő felszólítások az Alaptörvény alapján nehezen értelmezhetők, és veszélyeztethetik a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét.
Ennek nyomán a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, kérve a testület szakértői állásfoglalását és közreműködését a kialakult alkotmányos vita rendezésében. A Sándor-palota korábban hangsúlyozta: a köztársasági elnök jogállását és hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény egyértelműen szabályozza.
A Magyar Péter által megfogalmazott ultimátum, valamint az erre adott elnöki válasz újabb fejezetet nyitott a két közjogi szereplő között már régóta zajló politikai és alkotmányos vitában.