Magyar Péter azonnal visszaszólt Sulyoknak: tovább mélyül az alkotmányos konfliktus

A Velencei Bizottsághoz fordult az államfő

Sulyok Tamás szerint aggasztó, ha az alkotmányos követelményekre nem kötelező mérceként, hanem a törvényhozás útjában álló akadályként tekintenek. A Sándor-palota közlése szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő felszólítások az Alaptörvény alapján nehezen értelmezhetők, és veszélyeztethetik a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét.

Ennek nyomán a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, kérve a testület szakértői állásfoglalását és közreműködését a kialakult alkotmányos vita rendezésében. A Sándor-palota korábban hangsúlyozta: a köztársasági elnök jogállását és hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény egyértelműen szabályozza.

A Magyar Péter által megfogalmazott ultimátum, valamint az erre adott elnöki válasz újabb fejezetet nyitott a két közjogi szereplő között már régóta zajló politikai és alkotmányos vitában.