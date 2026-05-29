Magyar Péter azonnal visszaszólt Sulyoknak: tovább mélyül az alkotmányos konfliktus

Tovább mélyül a konfliktus Magyar Péter miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök között – számolt be róla az Index. Az államfő bejelentette, hogy a kialakult alkotmányos vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult, miközben a kormányfő továbbra is a lemondását követeli. Magyar Péter a közösségi médiában egy éles hangvételű kommentben reagált a bejelentésre.
Újabb fordulatot vett a miniszterelnök és a köztársasági elnök közötti konfliktus, miután Sulyok Tamás bejelentette, hogy a Velencei Bizottság segítségét kéri a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez – írta meg az Index. Magyar Péter nem váratott sokáig magára a válasszal, és a közösségi médiában személyes hangvételű üzenetben reagált az államfő lépésére.

Sulyok Tamás bejelentésére Magyar Péter egy éles hangvételű kommentben reagált (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért… és a magára hagyott és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide”

 – írta a miniszterelnök.

Sulyok Tamás felkérte a Velencei-bizottságot az alkotmányos kérdések értékelésére

A Velencei Bizottsághoz fordult az államfő

Sulyok Tamás szerint aggasztó, ha az alkotmányos követelményekre nem kötelező mérceként, hanem a törvényhozás útjában álló akadályként tekintenek. A Sándor-palota közlése szerint az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő felszólítások az Alaptörvény alapján nehezen értelmezhetők, és veszélyeztethetik a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét.

Ennek nyomán a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, kérve a testület szakértői állásfoglalását és közreműködését a kialakult alkotmányos vita rendezésében. A Sándor-palota korábban hangsúlyozta: a köztársasági elnök jogállását és hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény egyértelműen szabályozza.

A Magyar Péter által megfogalmazott ultimátum, valamint az erre adott elnöki válasz újabb fejezetet nyitott a két közjogi szereplő között már régóta zajló politikai és alkotmányos vitában.

