Ez már a tiszásoknak is sok – Magyar Péterék most átlépték a határt

„Na, ez soha nem lesz az én miniszterelnököm! Emberségből nulla, nálam leszerepelt!” – ilyen és ehhez hasonló reakciók érkeztek, miután Magyar Péter nyilvánosan megalázta Magyarország legfőbb közjogi méltóságát. Az eset még a Tisza Párt szimpatizánsai körében is megütközést keltett, sokan elítélik a miniszterelnök megnyilvánulását a közösségi oldalakon.

A képeket Magyar Péter utasítására olyan szögből készítették, hogy a köztársasági elnök ne látsszon rajtuk. A Bóna Szabolccsal készített képen még szerepelt Sulyok Tamás, de az MTI-nél valaki(k) levágták róla az államfőt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Magyar Péter megnyilvánulása még a tiszásoknál is kiverte a biztosítékot

Az ügyet több baloldali lap is feldolgozta, a kommentek alapján a többség nem ért egyet a miniszterelnök lépésével.

Saját magát minősíti. Szégyen, hogy ilyen miniszterelnökünk van.”

„Nem úgy volt, hogy nem alázunk meg senkit?”

Én tiszás vagyok, de ez nem volt szép. A köztársasági elnök személye a nemzet méltóságát képviseli. Lehet vele nem egyetérteni, lehet kritizálni, de a tisztelet minden körülmények között megilleti. Egy ország vezető tisztségeit nem megalázni kell, hanem méltósággal kezelni.”

Erre nincsenek szavak. Nagyon sajnálom őt. Ez az ország a gyűlöleté lett”

Ezt jelentené a Tisztelet és Szabadság? Még 1 hete sincsenek hatalmon, mi lesz 2 év múlva?”

– érkeztek a csalódott visszajelzések.

Magyar Péter nem kért Sulyok Tamás gratulációjából

Mint ismert, az új kormány tagjai hétfőn vették át a megbízóleveleiket a köztársasági elnöki rezidencián Sulyok Tamástól, és

az itt készült, hivatalos fotókon pedig úgy álltak Magyar Péter mellé, hogy a képeken ne látszódjon Sulyok Tamás, akit a miniszterelnök báb-köztársasági elnöknek nevezett, és már előre rögzítette, hogy sem ő, sem a kormány miniszterei nem kérnek a gratulációjából.

A köztársasági elnök odaállt a fotóhoz, amelyen Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter látható Magyar Péterrel.