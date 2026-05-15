Ez már a tiszásoknak is sok – Magyar Péterék most átlépték a határt

„Na, ez soha nem lesz az én miniszterelnököm! Emberségből nulla, nálam leszerepelt!” – ilyen és ehhez hasonló reakciók érkeztek, miután Magyar Péter nyilvánosan megalázta Magyarország legfőbb közjogi méltóságát. Az eset még a Tisza Párt szimpatizánsai körében is megütközést keltett, sokan elítélik a miniszterelnök megnyilvánulását a közösségi oldalakon.
Magyar Péter megnyilvánulása még a tiszásoknál is kiverte a biztosítékot
Az ügyet több baloldali lap is feldolgozta, a kommentek alapján a többség nem ért egyet a miniszterelnök lépésével.
Saját magát minősíti. Szégyen, hogy ilyen miniszterelnökünk van.”
„Nem úgy volt, hogy nem alázunk meg senkit?”
Én tiszás vagyok, de ez nem volt szép. A köztársasági elnök személye a nemzet méltóságát képviseli. Lehet vele nem egyetérteni, lehet kritizálni, de a tisztelet minden körülmények között megilleti. Egy ország vezető tisztségeit nem megalázni kell, hanem méltósággal kezelni.”
Erre nincsenek szavak. Nagyon sajnálom őt. Ez az ország a gyűlöleté lett”
Ezt jelentené a Tisztelet és Szabadság? Még 1 hete sincsenek hatalmon, mi lesz 2 év múlva?”
– érkeztek a csalódott visszajelzések.
Magyar Péter nem kért Sulyok Tamás gratulációjából
Mint ismert, az új kormány tagjai hétfőn vették át a megbízóleveleiket a köztársasági elnöki rezidencián Sulyok Tamástól, és
az itt készült, hivatalos fotókon pedig úgy álltak Magyar Péter mellé, hogy a képeken ne látszódjon Sulyok Tamás, akit a miniszterelnök báb-köztársasági elnöknek nevezett, és már előre rögzítette, hogy sem ő, sem a kormány miniszterei nem kérnek a gratulációjából.
A köztársasági elnök odaállt a fotóhoz, amelyen Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter látható Magyar Péterrel.
Az MTI ugyanakkor szerdán olyan képet adott közre a jelenetről, amelyről Sulyok Tamást levágták. Az ügyben belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója.