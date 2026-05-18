Magyar Péter nem tágít: hazugnak nevezte az államfőt, maffiát és propagandát emleget

Magyar Péter reagált Sulyok Tamás Indexnek adott hétfő reggeli interjújára, és rendkívül éles hangvételű bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A kormányfő szerint a köztársasági elnök „Orbán Viktor bábjaként” működik, az interjút pedig egyenesen egy „maffia propagandalapjában” megjelent anyagnak nevezte. Magyar Péter azt is állította, hogy az érintett sajtótermékről bírósági állásfoglalás is született korábban, miszerint kampányidőszakban valótlanságokat közölt.

A Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) és Magyar Péter közötti konfliktus tovább éleződik az Index-interjú és a Tisza Párt vezetőjének éles reakciója után (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Magyar Péter szerint új köztársasági elnök kell

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

Sulyok Tamás dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és politikai alkalmassági vizsgán is.”

Szerinte az államfő működésében egyértelműen a politikai lojalitás élvez elsőbbséget, nem pedig az alkotmányosság vagy a nemzeti egység képviselete.

Magyar Péter arról is írt, hogy Magyarországnak olyan köztársasági elnökre lenne szüksége, aki nem egy politikai táborhoz kötődik, hanem „minden magyarhoz hű”. Állítása szerint az államfő nem a nemzeti egység megerősítésén dolgozik, hanem egy „bukott rendszer” fenntartásában vesz részt, amelyet a társadalom jelentős része elutasít.

Súlyos vádak az államfővel szemben

A kormányfő több ponton is támadta Sulyok Tamás tevékenységét. Azt állította, hogy az interjúban az államfő több kérdésben is nem a valóságnak megfelelő állításokat tett, különösen a köztársasági elnök szerepéről és korábbi egyeztetésekről.

Magyar Péter azt is Sulyok Tamás szemére vetette, hogy az államfő korábbi találkozóikon nem zárkózott el a lemondás lehetőségétől, sőt állítása szerint felmerült, hogy annak részleteit az igazságügyi tárcával egyeztetné. A miniszterelnök szerint azóta politikai nyomás hatására változhatott Sulyok álláspontja.

A bejegyzést a tőle megszokott, fenyegető hangnemben zárta:

Önnek távoznia kell! És távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként.

A miniszterelnök érdemi lépések és kormányzás helyett továbbra is a bosszúvágyáról tesz tanúságot. Már a választási győzelem estéjén felszólított számos közjogi méltóságot a távozásra, azóta pedig több alkalommal nyilvánosan megalázta a tisztségviselőket, például a köztársasági elnök hivatalos fotókról való szándékos lehagyásával.