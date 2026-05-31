Nem fogja elhinni, kihez hasonlítják Magyar Pétert! Bóknak aligha nevezhető

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az új kormányfő a Tisza választási győzelme óta ostromolja a köztársasági elnököt, hogy mondjon le, pedig sokan, köztük alkotmányjogászok is figyelmeztették, hogy mindez súlyosan ellenkezik az Alaptörvénnyel. Magyar Péter képtelen elfogadni, hogy a hatalma nem korlátlan, ezért a viselkedése Rákosi Mátyáséra emlékeztet.
Magyar Péter, Rákosi Mátyás, Sulyok Tamás, Bóka János

„Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem. Magyar Péter ma bejelentette, hogy június 1-jén az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt – ha addig nem mond le” – írja Bóka János, a Fidesz képviselője a közösségi oldalán.

Magyar Péter valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt Bóka János szerint (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Rákosi ugyanis magához rendelte Tildyt: „Én pedig magamhoz kérettem – semleges területre, a párt szabadság-hegyi üdülőjébe – Tildy Zoltánt, szóban informáltam őt a történtekről.” – idézi fel a magyar történelem egyik sötét korszakát Bóka János.

Gondolom, Magyar Péter is informálni fogja Sulyok Tamást arról, milyen személyre szabott jogalkotással kívánják eltávolítani őt a hivatalából."

De egy dolog világos Bóka János számára: a szabályozás célja a hivatalban lévő köztársasági elnök elmozdítása. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kijelentései nem hagynak szemernyi kétséget sem.

A Fidesz parlamenti politikusa arról is tájékoztatta a követőit, hogy az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság szerint a személyre szabott jogalkotás, aminek célja valakinek az ellehetetlenítése vagy helyzetbe hozása, egyértelműen ellentétes a jogállamisággal. Ezt az alapelvet a Velencei Bizottság számos véleményében kimondta:

  •  „A Bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabály-módosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak (az ún. ad hominem jogalkotás), ellentétesek a jogállamisággal.”
  •  „Nem helyénvaló az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el.”
  •  „A Bizottság visszatérően aggodalmát fejezte ki ad hominem jogalkotás elfogadásával szemben, ami valójában nem a [szabályozási] rendszer javítását, hanem hivatalban lévő személyek elmozdítását célozza.”

 

