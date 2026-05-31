Nem fogja elhinni, kihez hasonlítják Magyar Pétert! Bóknak aligha nevezhető

„Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem. Magyar Péter ma bejelentette, hogy június 1-jén az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt – ha addig nem mond le” – írja Bóka János, a Fidesz képviselője a közösségi oldalán.

Magyar Péter valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt

Rákosi ugyanis magához rendelte Tildyt: „Én pedig magamhoz kérettem – semleges területre, a párt szabadság-hegyi üdülőjébe – Tildy Zoltánt, szóban informáltam őt a történtekről.” – idézi fel a magyar történelem egyik sötét korszakát Bóka János.

Majd hozzátette:

Gondolom, Magyar Péter is informálni fogja Sulyok Tamást arról, milyen személyre szabott jogalkotással kívánják eltávolítani őt a hivatalából."

De egy dolog világos Bóka János számára: a szabályozás célja a hivatalban lévő köztársasági elnök elmozdítása. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kijelentései nem hagynak szemernyi kétséget sem.

A Fidesz parlamenti politikusa arról is tájékoztatta a követőit, hogy az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság szerint a személyre szabott jogalkotás, aminek célja valakinek az ellehetetlenítése vagy helyzetbe hozása, egyértelműen ellentétes a jogállamisággal. Ezt az alapelvet a Velencei Bizottság számos véleményében kimondta: