Svájciak állítják, hogy Magyar Péter diktátorként viselkedik 

„Magyar Péter úgy beszél, mint egy diktátor” – erről beszélt egy friss videóban Roger Köppel, a svájci Weltwoche főszerkesztője és kiadója a Tűzfalcsoport cikke szerint.

A svájci Néppárt (SVP) parlamenti képviselőjeként is ismert Köppel szerint a Magyar Péter által használt retorika „rendkívül veszélyes”, és nem egy választási győzteshez méltó. A publicista úgy fogalmazott: „Ha nyertél, nem adsz még egy pofont a vesztesnek, hanem kezet fogsz vele”. Hozzátette, szerinte Magyar Péter kommunikációja inkább egy belpolitikai leszámolásra emlékeztet, mint a nemzeti megbékélés szándékára.

Köppel arra is kitért, hogy Magyarországnak jelenleg súlyos gazdasági és energetikai kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek között megemlítette az ukrajnai háborút és az energiaellátás körüli vitákat is. Szerinte az országnak most nem belpolitikai „vendettára”, hanem stabilitásra és gazdasági konszolidációra lenne szüksége.