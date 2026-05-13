Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Hatalmas változás jön a Szép-kártyák kapcsán – ez mindenkit érint

Fontos

Dőlhet a kampány legsúlyosabb tiszás vádja, Magyar Péter is beszállt a kommentháborúba

Magyar Péter

Svájciak állítják, hogy Magyar Péter diktátorként viselkedik 

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Roger Köppel, a svájci Weltwoche főszerkesztője és kiadója egy friss videóban állította, hogy „Magyar Péter úgy beszél, mint egy diktátor.” A svájci Néppárt (SVP) parlamenti képviselőjeként is ismert Köppel szerint a Magyar Péter által használt retorika „rendkívül veszélyes”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártTisza-kormány

„Magyar Péter úgy beszél, mint egy diktátor” – erről beszélt egy friss videóban Roger Köppel, a svájci Weltwoche főszerkesztője és kiadója a Tűzfalcsoport cikke szerint.

20241004 Budapest A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A svájci Néppárt (SVP) parlamenti képviselőjeként is ismert Köppel szerint a Magyar Péter által használt retorika „rendkívül veszélyes” (Fotó: Markovics Gábor)

A svájci Néppárt (SVP) parlamenti képviselőjeként is ismert Köppel szerint a Magyar Péter által használt retorika „rendkívül veszélyes”, és nem egy választási győzteshez méltó. A publicista úgy fogalmazott: „Ha nyertél, nem adsz még egy pofont a vesztesnek, hanem kezet fogsz vele”. Hozzátette, szerinte Magyar Péter kommunikációja inkább egy belpolitikai leszámolásra emlékeztet, mint a nemzeti megbékélés szándékára.

Köppel arra is kitért, hogy Magyarországnak jelenleg súlyos gazdasági és energetikai kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek között megemlítette az ukrajnai háborút és az energiaellátás körüli vitákat is. Szerinte az országnak most nem belpolitikai „vendettára”, hanem stabilitásra és gazdasági konszolidációra lenne szüksége.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!