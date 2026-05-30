Magyar Péter mérlege: öt perc beszéd alatt három súlyos tévedés

Hiába miniszterelnök már Magyar Péter, még mindig téves számokkal dobálózik – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szalai Piroska. A Fidesz képviselője górcső alá vette a kormányfő néhány állítását, azok mennyire állják ki az igazság próbáját. Elsőként bejátszotta Magyar Péter egy, az Országgyűlésben tett felszólalását, amelyben azt ecseteli, hárommillió ember ma szegénységben él Magyarországon.

Szalai Piroska ezt az Eurostat adataival cáfolta: míg 2010-ben 3,1 millióan tartoztak a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett csoportba, addig ma ez a szám 1,8 millió. Emlékeztetett: a 2020–2030-as stratégia keretében a Fidesz-KDNP kormánya vállalta, hogy 292 ezer fővel csökkenti a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek számát. A program félidejéhez érve már több mint 180 ezer fős csökkenést sikerült elérni, ami az időarányos vállalásnál 63 százalékkal kedvezőbb eredmény. Korábban, a 2020-ig tartó időszakban is több mint kétszeresen teljesítette az ország a vállalt célkitűzéseket.

A mutatók alapján Magyarország az Európai Unió sereghajtói közül a középmezőnybe lépett elő, és 2017 óta nemcsak az uniós, hanem az euróövezeti átlaghoz képest is jobban áll

– emelte ki.

Magyar Péter állításainak erősen ellentmondanak a statisztikák

A miniszterelnök említette azt is, hogy egymillió idős honfitársunk él a létminimum alatt. A Fidesz képviselője szerinte ez sem igaz: a 65 év felettiek körében a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők száma jelenleg mintegy 380 ezer fő, ami jelentősen alacsonyabb a 2010-es szintnél. Ugyanakkor ez a mutató nem azonos sem a létminimum alatt élők, sem a mélyszegénységben élők számával. A mélyszegénységben élő idősek száma jelenleg körülbelül 98 ezer fő, szemben a 2010-es nagyjából 328 ezerrel, vagyis kevesebb mint harmadára csökkent az elmúlt másfél évtizedben.

Szerinte mindez azt mutatja, hogy sok idős ember tudott kikerülni a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatából, illetve a mélyszegénységből is.

Mint mondta, ugyan a probléma továbbra sem tekinthető megoldottnak, a tendencia kedvező, és a nyugdíjak emelkedése, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj fenntartása tovább javíthatja az idősek anyagi helyzetét.