Jönnek a rokonok – így halad a Tisza az urambátyám-rendszer felszámolásával

Kérdőjelek a kinevezések körül

A politikus kitér arra is, hogy az igazságügyi tárcát a leendő miniszterelnök sógora, Melléthei-Barna Márton vezetheti, miközben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) élére a belügyminiszter rokonát, Pósfai Mihályt választották meg. Ez nehezen egyeztethető össze azzal az üzenettel, amelyet Magyar Péter kritikusan még a Fidesz-kormánnyal szemben fogalmazott meg:

„Elég volt a korrupciós haveri uram-bátyám világból!”

Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton (balra) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követő sajtótájékoztatón a Parlamentben, 2026. április 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Szűcs Gábor a labdát tövábbgörgetve arra is rákérdez, vajon milyen szerepet játszhatnak a Tisza Párt finanszírozásában a mostanában megjelenő üzletemberek. Felidézi, hogy egyes vállalkozók, például Wáberer György jelentős összegekkel támogatták a pártot, ami szerinte felveti a kérdést: valóban kizárólag elvi alapon történnek-e a politikai döntések, vagy a háttérben más szempontok is megjelenhetnek?