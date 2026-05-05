Jönnek a rokonok – így halad a Tisza az urambátyám-rendszer felszámolásával

Szűcs Gábor szerint aligha véletlen egybeesés, hogy miközben a Magyar Péter az urambátyám-rendszer felszámolását hirdeti, családi kötődésű szereplők kerülhetnek kulcspozíciókba. Mint a Fidesz frakcióvezető-helyettese írta:
Amikor a Tisza politikusai ‘Tisza-családról’ beszéltek, nem tudtuk, hogy erre gondolnak…”
Kérdőjelek a kinevezések körül
A politikus kitér arra is, hogy az igazságügyi tárcát a leendő miniszterelnök sógora, Melléthei-Barna Márton vezetheti, miközben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) élére a belügyminiszter rokonát, Pósfai Mihályt választották meg. Ez nehezen egyeztethető össze azzal az üzenettel, amelyet Magyar Péter kritikusan még a Fidesz-kormánnyal szemben fogalmazott meg:
„Elég volt a korrupciós haveri uram-bátyám világból!”
Szűcs Gábor a labdát tövábbgörgetve arra is rákérdez, vajon milyen szerepet játszhatnak a Tisza Párt finanszírozásában a mostanában megjelenő üzletemberek. Felidézi, hogy egyes vállalkozók, például Wáberer György jelentős összegekkel támogatták a pártot, ami szerinte felveti a kérdést: valóban kizárólag elvi alapon történnek-e a politikai döntések, vagy a háttérben más szempontok is megjelenhetnek?