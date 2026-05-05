Jönnek a rokonok – így halad a Tisza az urambátyám-rendszer felszámolásával

Egyre nagyobb a felháborodás Magyar Péter jelöltjei körül. A miniszterelnök-jelölt sógora, Melléthei-Barna Márton az igazságügyi miniszteri poszt várományosa, a belügyminiszter-jelölt unokatestvére, Pósfai Mihály pedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lett. A fideszes Szűcs Gábor szerint ellentmondás van az „urambátyám-rendszer” felszámolására tett tiszás ígéretek és az eddig bejelentett személyi döntések között.
Szűcs Gábor szerint aligha véletlen egybeesés, hogy miközben a Magyar Péter az urambátyám-rendszer felszámolását hirdeti, családi kötődésű szereplők kerülhetnek kulcspozíciókba. Mint a Fidesz frakcióvezető-helyettese írta:

Szűcs Gábor rámutatott a Magyar Péter szavai és személyi döntései közötti ellentmondásokra (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

Amikor a Tisza politikusai ‘Tisza-családról’ beszéltek, nem tudtuk, hogy erre gondolnak…”

Nem megy minden kézi vezérléssel: jogi akadályba ütközhet Magyar Péter terve

Kérdőjelek a kinevezések körül

A politikus kitér arra is, hogy az igazságügyi tárcát a leendő miniszterelnök sógora, Melléthei-Barna Márton vezetheti, miközben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) élére a belügyminiszter rokonát, Pósfai Mihályt választották meg. Ez nehezen egyeztethető össze azzal az üzenettel, amelyet Magyar Péter kritikusan még a Fidesz-kormánnyal szemben fogalmazott meg: 

„Elég volt a korrupciós haveri uram-bátyám világból!”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök (b2) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. Mellette Melléthei-Barna Márton (b), Bujdosó Andrea és Velkey György László, a párt képviselői. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton (balra) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követő sajtótájékoztatón a Parlamentben, 2026. április 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Szűcs Gábor a labdát tövábbgörgetve arra is rákérdez, vajon milyen szerepet játszhatnak a Tisza Párt finanszírozásában a mostanában megjelenő üzletemberek. Felidézi, hogy egyes vállalkozók, például Wáberer György jelentős összegekkel támogatták a pártot, ami szerinte felveti a kérdést: valóban kizárólag elvi alapon történnek-e a politikai döntések, vagy a háttérben más szempontok is megjelenhetnek?

