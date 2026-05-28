Megsemmisítette a bíróság a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen hozott ítéletet

Az Átlátszó nevű, külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet tavaly „jó hírneve megsértése” miatt perelte be a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Az elsőfokú döntés az Átlátszónak adott igazat, emiatt a Hivatal fellebbezett. A másodfokú bíróság végül több ponton a Hivatalnak adott igazat, hatályon kívül helyezve az elsőfokú ítéletet és új eljárást elrendelve. A döntés szerint az elsőfokú ítélet logikai hibákra épült, nem vette kellően figyelembe a Szuverenitásvédelmi Hivatal érveit, és sérülhetett a tisztességes eljáráshoz való jog is. A végzés azt is megerősítette, hogy a Hivatal jogosult szuverenitási tárgyú elemzéseket készíteni és azokat nyilvánosságra hozni. Magyar Péter korábban többször is élesen bírálta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amelyet gúnyosan „sóhivatalnak” nevezett, a mostani döntés azonban új megvilágításba helyezi a szervezet elleni korábbi politikai támadásokat.

Magyar Péter támadása ismét alaptalannak bizonyult (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

A másodfokú bíróság arra is rámutatott, hogy az elsőfokú eljárás során nem kerültek megfelelően mérlegelésre a Hivatal által benyújtott dokumentumok és bizonyítékok.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal továbbra is fenntartja az Átlátszóval kapcsolatos álláspontját. A szervezet szerint az Átlátszó külföldről finanszírozott hálózatként működik, külföldi érdekcsoportok érdekeit szolgálja, hírszerzési tevékenységet végez, és sérti Magyarország szuverenitását.