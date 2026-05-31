Brüsszelből jött a hidegzuhany Magyar Péternek

A Politico szerint nincs szó pénzfolyósításról

Szűcs Gábor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Politicónak nyilatkozó uniós források szerint nem született olyan döntés, amely azonnali pénzfolyósítást jelentene Magyarország számára. A bejelentés a képviselő szerint azért különösen figyelemre méltó, mert még a korábban Orbán Viktort rendszeresen bíráló Daniel Freund is úgy fogalmazott: Magyar Péter egy ígérettel tért haza, nem pedig „egy bőröndnyi pénzzel”.

A miniszterelnök által említett 16,4 milliárd eurós összeggel kapcsolatban tehát egyelőre nem született olyan brüsszeli döntés, amely a források tényleges felszabadítását jelentené.

Nyilvánosságra hoznák az Ursula von der Leyennel kötött alkut

Takács Péter szerint Magyar Pétert ezúttal saját brüsszeli szövetségesei cáfolták meg az uniós pénzek ügyében. A politikus úgy véli, a nyilatkozatok alapján legfeljebb egy politikai megállapodás körvonalazódott Ursula von der Leyen és Magyar Péter között, amelynek részletei továbbra sem ismertek.

A magyaroknak joga van tudni, hogy mit ígért a brüsszeli pénzekért cserébe”

– fogalmazott Takács Péter, aki ismét felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a megállapodás minden pontját.