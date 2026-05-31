Brüsszelből jött a hidegzuhany Magyar Péternek

Kérdéseket vetett fel a miniszterelnök bejelentése az uniós forrásokról, miután a Politicónak nyilatkozó uniós tisztviselők szerint nem született döntés a pénzek folyósításáról. Fideszes politikusok szerint Magyar Péternek tisztáznia kellene, milyen megállapodást kötött Brüsszelben.
Újabb vita bontakozott ki az uniós források ügyében, miután Magyar Péter azt állította, hogy mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. A Politicónak nyilatkozó egyik magas rangú uniós tisztviselő ugyanakkor arról beszélt, hogy inkább egy politikai irányvonalról szóló megállapodás körvonalazódott, nem pedig konkrét pénzügyi döntés született.

Magyar Péter állításait Brüsszel szócsöve, a Politico cáfolta – hívta fel a figyelmet Szűcs Gábor (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)
Pénzügyminisztere igazította ki Magyar Pétert: még nem jönnek az uniós pénzek, csak ha Magyarország teljesíti Brüsszel követeléseit

A Politico szerint nincs szó pénzfolyósításról

Szűcs Gábor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Politicónak nyilatkozó uniós források szerint nem született olyan döntés, amely azonnali pénzfolyósítást jelentene Magyarország számára. A bejelentés a képviselő szerint azért különösen figyelemre méltó, mert még a korábban Orbán Viktort rendszeresen bíráló Daniel Freund is úgy fogalmazott: Magyar Péter egy ígérettel tért haza, nem pedig „egy bőröndnyi pénzzel”.

A miniszterelnök által említett 16,4 milliárd eurós összeggel kapcsolatban tehát egyelőre nem született olyan brüsszeli döntés, amely a források tényleges felszabadítását jelentené.

Nyilvánosságra hoznák az Ursula von der Leyennel kötött alkut

Takács Péter szerint Magyar Pétert ezúttal saját brüsszeli szövetségesei cáfolták meg az uniós pénzek ügyében. A politikus úgy véli, a nyilatkozatok alapján legfeljebb egy politikai megállapodás körvonalazódott Ursula von der Leyen és Magyar Péter között, amelynek részletei továbbra sem ismertek.

A magyaroknak joga van tudni, hogy mit ígért a brüsszeli pénzekért cserébe”

– fogalmazott Takács Péter, aki ismét felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a megállapodás minden pontját.

A kormánypárti politikus szerint a tegnapi bejelentés után egyértelmű válaszokra van szükség arról, hogy pontosan milyen vállalások hangzottak el Brüsszelben, és ezek milyen következményekkel járhatnak Magyarország számára.

